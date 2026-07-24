Incidente a Castelnuovo di Porto: morto Flavio Perri, finito con l’auto contro il muro di un’abitazione

Ha sbandato con l’auto ed è finito contro il muro di un’abitazione a Castelnuovo di Porto. Non ce l’ha fatta Flavio Perri, è morto ieri nell’incidente a 64 anni.

Immagine di repertorio

Si chiamava Flavio Perri il sessantaquattrenne morto in un incidente stradale in viale Caduti in Guerra a Castelnuovo di Porto, vicino Roma. Il sinistro è avvenuto nel pomeriggio di ieri, giovedì 23 luglio. Per l'uomo non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita. Sul caso indagano i carabinieri della stazione di Castelnuovo di Porto.

Secondo quanto ricostruito il sessantaquattrenne al momento del sinistro era alla guida della sua auto, un'Opel Corsa, quando improvvisamente, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, ha perso il controllo, ha sbandato ed è finito contro il muro di un'abitazione all'altezza del civico 61.

Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento per un automobilista, le cui condizioni sembravano serie, sul posto è giunto il personale sanitario in ambulanza. Gli operatori però non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso, sopraggiunto a causa delle ferite e dei traumi riportati nell'impatto tra la macchina e il muro.

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Presenti i carabinieri della stazione di Castelnuovo di Porto, che hanno svolto i rilievi di rito, per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Da quanto si apprende si tratta di un incidente autonomo, non sono coinvolti altri veicoli. Terminate le verifiche del caso, la salma è stata trasferita in obitorio.