Scontro sull’Appia tra due auto: un morto e due feriti gravi estratti dalle lamiere

Via Appia è temporaneamente chiusa per un grave incidente tra due auto. Un uomo è morto e due persone sono rimaste gravemente ferite, una soccorsa con l’eliambulanza.

L'incidente sull'Appia

Un uomo è morto in un incidente stradale sull'Appia nel Municipio VII di Roma. Il sinistro si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 20 luglio. A rimanere coinvolte sono state due auto, che si sono scontrate. Oltre alla vittima, due persone sono rimaste gravemente ferite. Sono state soccorse e trasportate in ospedale con codice rosso. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato e della polizia locale.

Secondo quanto ricostruito finora al momento dell'incidente era poco prima delle 13.45. Le due auto percorrevano via Appia, quando, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, si sono scontrate all'altezza del chilometro 34,500. L'impatto è stato violento. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento per un incidente nel quale sono rimaste coinvolte varie persone, sul posto sono giunti diversi mezzi di soccorso.

La Sala Operativa del Comando dei vigili del fuoco di Roma ha inviato la squadra 27/A del distaccamento di Velletri. I pompieri hanno esttratto le persone rimaste intrappolate tra le lamiere dei veicoli. Sono state poi affidate al personale sanitario. Per un uomo non c'è stato purtroppo nulla da fare, se non constatarne il decesso, avvenuto sul posto a causa delle gravi ferite e dei traumi.

Due persone, in gravi condizioni, sono state trasportate con codice rosso in ospedale. Per una di loro è stato necessario ricorrere all'eliambulanza. Presenti sul luogo dell'incidente gli agenti della polizia di Stato, per gli accertamenti di rito e della polizia locale, che hanno gestito la viabilità. Inevitabili le chiusure stradali lungo via Appia nel tratto interessato dall'incidente, in entrambe le direzioni.