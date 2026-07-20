Come stanno i bimbi intossicati dal cloro in piscina: il più grave resta in osservazione, alcuni dimessi

I bambini trasportati in ospedale dopo un’intossicazione da cloro in una piscina di Mentana stanno meglio. Il più grave resta in osservazione al Gemelli, un bimbo di 10 verrà dimesso oggi, uno di 9 e una ragazza di 15 anni sono già tornati a casa.

La piscina di mentana dove sono intervenuti i soccorritori

Stanno meglio isette bambini intossicati dal cloro nella piscina del Circolo Sportivo in via della Mezzaluna a Mentana, in provincia di Roma. nel pomeriggio di domenica 19 luglio. Come appreso da Fanpage.it il più grave, un bimbo di cinque anni soccorso in codice rosso, resterà ancora in osservazione e prolungherà la degenza. Un altro, di dieci anni, verrà probabilmente dimesso oggi pomeriggio.

Tutti e due sono in condizioni stabili, ricoverati ieri presso l’Osservazione Breve Intensiva del pronto soccorso pediatrico, sono arrivati ieri al Policlinico Agostino Gemelli di Roma, trasferiti dall'ospedale Sant'Andrea. Un bambino di nove anni e una ragazza di quindici, trasportati all'ospedale pediatrico Bambino Gesù, sono stati dimessi nella notte.

Dimessi anche un bimbo di nove anni e una 15enne

Sono sette in totale i bambini rimasti intossicati dal cloro ieri nella piscina di Mentana. Diverse persone si sono sentite male, tra le quali appunto sette bambini di età inferiore a dieci anni. Oltre ai piccoli, ad avere bisogno di cure mediche sono stati un adulto e una quindicenne. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta d'intervento, sul posto sono giunti con quattro ambulanze e l'automedica di Guidonia.

Il bambino di cinque anni, il più grave, è stato soccorso e trasportato con codice rosso all'ospedale Sant'Andrea per problemi respiratori, poi trasferito al Gemelli, come detto, assieme a un bambino di dieci anni. Le altre persone, tutte soccorse in codice giallo, sono state trasportate negli ospedali di Tivoli, Monterotondo e al Bambino Gesù di Roma. Il bambino di nove anni e la quindicenne arrivati al Bambino Gesù erano in buone condizioni. Sottoposti ad analisi e controlli, stanno bene. Sono rimasti sotto ossevazione per alcune ore, per verificare l'eventuale comparsa di sintomi successivi. Gli esami hanno dato esiti positivi e sono potuti tornare a casa.

Sette bambini intossicati dal cloro di una piscina a Mentana

L'allarme è scattato ieri, quando intorno alle ore 15.30 la Sala operativa del comando di Roma ha inviato la squadra di Montelibretti (5/A) nel circolo sportivo di Mentana. I vigili del fuoco giunti sul posto hanno rilevato un'importante esalazione di cloro. Diversi bagnati hanno cominciato ad accusare sintomi e malori probabilmente dovuti all'inalazione di cloro.

I pompieri hanno evacuato cinquanta persone in via precauzionale dall'impianto. Il circolo è stato temporaneamente chiuso per gli accertamenti di rito, presenti i carabinieri, che stanno svolgendo le verifiche necessarie a ricostruire l'accaduto.