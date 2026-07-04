Roma, si dimette l’assessora Monica Lucarelli: “Torno a fare l’imprenditrice”

L’assessora Monica Lucarelli si è dimessa: la decisione è stata comunicata al sindaco Roberto Gualtieri alcune settimane fa, ma è stata comunicata questo pomeriggio.

Monica Lucarelli si è dimessa dal suo incarico di assessora alle Attività produttive, pari opportunità e attrazione investimenti di Roma Capitale. La nota di Lucarelli è arrivata nel pomeriggio. "Ho consegnato al sindaco le mie dimissioni dall'incarico di assessora alle Attività produttive, pari opportunità e attrazione investimenti di Roma Capitale – ha dichiarato Lucarelli in una nota -. È una decisione che ho maturato con serenità. Dopo quattro anni e mezzo è arrivato per me il momento di tornare a dedicarmi pienamente al mio percorso imprenditoriale e manageriale, da cui provengo e che continua a rappresentare una parte importante della mia vita".

"Sono entrata in questa Amministrazione senza smettere di pensare come un'imprenditrice. Ho sempre creduto che la pubblica amministrazione dovesse essere un abilitatore di sviluppo, innovazione e opportunità. È stato questo il filo conduttore del mio lavoro, ogni giorno. Lascio con la soddisfazione di aver contribuito ad avviare riforme importanti, di aver costruito strumenti che resteranno patrimonio della città e di aver visto nascere progetti destinati a crescere anche nei prossimi anni".

Le dimissioni, ha spiegato l'assessora, erano state rassegnate già alcune settimane fa al sindaco Roberto Gualtieri, che si era preso del tempo per valutare la situazione, come riferito all'Adnkronos. Dopo alcuni giorni di confronto, hanno raggiunto un accordo: Lucarelli non uscirà completamente dalla gestione del Campidoglio, ma entrerà nel consiglio di amministrazione di Investimenti Spa.

"È stata un'esperienza straordinaria, che porterò sempre con me – ha concluso -. Lascio questo incarico con gratitudine, con l'orgoglio di aver dato il massimo e con la certezza che il lavoro avviato continuerà a generare valore per Roma Continuerò a guardare a questa città con affetto, fiducia e con lo stesso spirito di servizio che mi ha accompagnato fin dal primo giorno".

L'assessora ha spiegato i motivi per cui ha deciso di rassegnare le dimissioni. Non si tratterebbe di motivi familiari o di problemi con il resto della giunta, quanto piuttosto della voglia di tornare a fare ciò che faceva prima, ossia l'imprenditrice. Sempre all'AdnKronos, infatti, ha spiegato che "i rapporti con il sindaco sono ottimi, per questo gli ho dato il tempo di cui aveva bisogno. Le ragioni sono in realtà più professionali e imprenditoriali che familiari. In questi anni ho scelto di togliermi da qualunque doppio impegno: la politica è un luogo bellissimo, ma c'é il rischio di inciampi e fraintendimenti quando si tratta di doppi incarichi. È il momento giusto per tornare ai miei impegni, garantendo al sindaco la mia permanenza al servizio della città nella quale sono nata".