Castel Porziano, piano da 1,3 milioni per il rilancio: più sicurezza, nuovi servizi e chioschi ecosostenibili

Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e l”assessore al Patrimonio Tobia Zevi hanno presentato oggi gli interventi realizzati a Castel Porziano, un piano realizzato con 1,3 milioni di euro.

Un intervento da 1,3 milioni che punta a riqualificare uno dei lidi più frequentati di Roma: questo il piano di riqualificazione appena completato dal Campidoglio, che vede ora Castel Porziano rinnovarsi con 230 nuovi punti luce, 117 telecamere di videosorveglianza, strade rifatte, accessi riqualificati e un presidio fisso della polizia locale. L'intervento, presentato oggi dal sindaco Roberto Gualtieri e dall'assessore al Patrimonio Tobia Zevi, ha riguardato oltre due chilometri di costa e quasi 386mila metri quadrati di arenile. L'obiettivo, hanno dichiarato, è stato quello di migliorare la sicurezza, il decoro e i servizi in una delle spiagge libere più frequentate del litorale romano.

"Da oggi si volta pagina – ha dichiarato il sindaco di Roma Roberto Gualtieri -. Questo gioiello naturalistico richiedeva tantissimi interventi che negli anni non sono mai stati fatti. Ora diventerà probabilmente una delle spiagge libere attrezzate più belle d'Italia. Il lavoro fatto a Castel Porziano è frutto di una grandissima collaborazione istituzionale a partire dalla la presidenza della Repubblica. Oggi presentiamo due interventi veramente importanti di riqualificazione, non solo che riguardano la pulizia delle spiagge, ma anche tutta la parte di accesso. Questi chilometri di spiaggia adesso sono riqualificati, fruibili per tutti i cittadini, con una attenzione alla alla qualità, all'ambiente, alla sicurezza senza precedenti e questo chiaramente è un modello per noi, che continueremo senza sosta su questa linea".

La riqualificazione ha riguardato anche la viabilità interna alla zona, con il rifacimento di circa 35mila metri quadrati di manto stradale, il recupero delle staccionate in legno, la sostituzione della segnaletica, la sistemazione degli accessi al mare e la cura del verde. Interventi che arrivano a stagione balneare già iniziata: dal primo maggio, infatti, a Castel Porziano sono operativi cinque chioschi, con servizi igienici, punti ristoro e servizio di salvataggio per garantire la sicurezza dei bagnanti.

"Quello che presentiamo oggi è un altro passo nel percorso di trasformazione del mare di Roma – ha dichiarato l’assessore al Patrimonio e alle Politiche abitative di Roma Capitale, Tobia Zevi -. Castel Porziano cambia volto grazie a un investimento importante che ha migliorato sicurezza, accessibilità e qualità degli spazi pubblici. Parallelamente agli interventi annunciati oggi dal Sindaco, lavoreremo al futuro del Kursaal, uno dei luoghi simbolo di Ostia che merita di essere salvato e valorizzato. Quella che oggi vediamo non è un’azione isolata, ma il risultato di un percorso avviato oltre un anno fa, fatto di gare pubbliche, investimenti, controlli e restituzione di spazi ai cittadini. Un percorso che proseguirà fino a completare la trasformazione del mare di Roma e a ripristinare definitivamente condizioni di legalità, qualità e piena fruibilità del litorale".

Durante la presentazione degli interventi, il sindaco ha annunciato l'avvio delle operazioni di messa in sicurezza e demolizioni – insieme a Prefettura di Roma e Vigili del Fuoco. – degli ex stabilimenti Sporting Beach e Shilling, ormai rovinati dalle mareggiate e dall'erosione costiera. I chioschi saranno demoliti e successivamente ricostruiti utilizzando materiali ecosostenibili e soluzioni progettate per integrarsi con il contesto naturale, nel pieno rispetto del valore ambientale e paesaggistico dell'area.