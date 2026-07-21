Incendio e incidente sul Gra verso la Pontina: traffico paralizzato anche sulla statale 148

Sterpaglie in fiamme e un tamponamento allo svincolo 26 hanno provocato lunghe code sul Raccordo di Roma, sulla Pontina e fino a via di Trigoria.

Foto da Facebook: Via Pontina S.S. 148

Pomeriggio complicato per i pendolari che passano sulla via Pontina per entrare e uscire da Roma. Un incidente sullo svincolo dell'uscita dal Grande Raccordo Anulare e un'incendio a bordo strada alla stessa altezza hanno paralizzato il traffico anche sulla strada statale 148 martedì 21 luglio. Insieme al caldo e al forte odore di bruciato, il viaggio per gli automobilisti è stato molto accidentato.

Incendio sul Gra all'uscita della Pontina

Nelle prime ore del pomeriggio di martedì 21 luglio un incendio si è sviluppato all'altezza dell'uscita 26 del Gra. Alcune sterpaglie a margine della carreggiata esterna hanno preso fuoco per motivi ancora ignoti. Il rogo ha generato molto fumo riducendo la visibilità dei guidatori e creando pericoli per la sicurezza stradale. Sul posto è intervenuta la squadra Eur del comando provinciale dei vigili del fuoco di Roma. Il lavoro di spegnimento e messa i sicurezza è durato circa un'ora ed è terminato poco dopo le 16.

Code e rallentamenti fra Raccordo e via Pontina

Testimonianze di pendolari riportano anche di un lieve tamponamento fra un'automobile e un camion proprio sulla rampa dell'uscita 26 della carreggiata interna in direzione della via Pontina. Al momento sono presenti lunghe code e rallentamenti sul Raccordo all'altezza dello svincolo in entrambe le direzioni. La stessa situazione si rileva anche sulla strada statale 148, sia all'interno del perimetro del Gra in uscita dalla Capitale, sia all'esterno in direzione del centro di Roma. Molti automobilisti si sono spostati sulla parallela via di Trigoria, anche qui, però, si stanno formando rallentamenti.