Camion perde carico di prosecco sulla Pontina, gli automobilisti: “Cambiate strada, non si riesce a passare”

Il traffico sulla SS148 Pontina è stato bloccato da un singolare incidente: un camion ha perso il suo carico di bottiglie di prosecco lungo la strada. Code e e rallentamenti anche su Gra e Laurentina.

Un camion che stava viaggiando sulla strada statale 148 Pontina in direzione di Latina ha perso il proprio carico all'altezza di Spinaceto. La via, ogni giorno fra le più trafficate del Lazio, è stata cosparsa di vetro e invasa da un forte odore di vino, perché l'automezzo trasportava bottiglie di prosecco. Subito si sono accumulate lunghe code sulla strada in attesa che polizia stradale e personale tecnico mettano in sicurezza l'area. L'incidente ha avuto ripercussioni anche sulla circolazione sul Grande Raccordo Anulare.

L'ironia dei pendolari: "Ci vado subito"

Gli automobilisti pendolari che ogni giorno si spostano lungo la Pontina per lavoro sono abituati a intoppi e rallentamenti, ma questo bizzarro episodio a scatenato anche ilarità oltre alla rassegnazione. Sui social, al suggerimento di un utente di cambiare strada per dirigersi verso l'Agro Pontino molti hanno risposto con spirito: "Ma che sei matto! Vado subito", scrive un automobilista che scherza sulla possibilità di trovare qualche bottiglia intatta, "Già siete imbriachi a guidare senza bere, pensa col vino", commenta un'altro.

Camion perde carico di prosecco sulla Pontina, traffico bloccato

Oltre all'ilarità, il curioso incidente ha causato anche lunghe code. In direzione di Latina si segnalano pesanti rallentamenti già a partire dallo svincolo con via Cristoforo Colombo all'altezza del centro commerciale Euroma 2 fino a Spinaceto, ma anche nella direzione opposta il traffico scorre a rilento per immettersi nel Gra. Molti automobilisti diretti a Sud si stanno spostando su percorsi alternativi e si registrano code anche su via Laurentina e via di Trigoria.