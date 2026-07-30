Incidente a Latina, automobilista perde il controllo alla guida e muore

Tragedia in via Eschido a Latina, dove un automobilista è morto in un incidente. Ha perso il controllo dell’auto all’altezza dello stabilimento Sicamb.

Lo stabilimento di via Eschido

Un automobilista è morto in un incidente stradale in via Eschido a Latina. Il sinistro è avvenuto nella tarda serata di ieri, mercoledì 30 luglio. Per l'uomo non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita. A svolgere gli accertamenti di rito la polizia.

Secondo quanto ricostruito finora al momento dell'incidente in cui ha perso al vita l'automobilista era alla guida della sua Fiat Panda e stava percorrendo via Eschido quando, improvvisamente, ha perso il controllo e ha sbandato all'altezza dello stabilimento Sicamb.

Il sinistro si è verificato davanti agli occhi dei passanti, che hanno dato l'allarme, chiamando il Numero Unico delle Emergenze 112, chiedendo l'intrevento urgente dei soccorsi, per un uomo le cui condizioni di salute sembravano disperate. Sul posto è giunto il personale sanitario con l'ambulanza. Gli operatori hanno cercato di rianimare l'automobilista, purtroppo senza esito.

Leggi anche Incidente a Cisterna di Latina tra moto e auto: morto Giuliano Boccabella

Il decesso è sopraggiunto sul posto a causa delle ferite e dei traumi gravissimi. Presenti per gli accertamenti di rito i poliziotti, che hanno ricostruito la dinamica dell'accaduto. Da quanto si apprende si tratterebbe di un incidente autonomo, non sarebbero coinvolti altri veicoli.

Venerdì scorso 24 luglio Michele Ambrosi, trentanovenne originario di Anagni, è morto in un incidente a Capomarino di Maruggio in provincia di Taranto, in Puglia. Un'auto ha travolto la sua bicicletta, soccorso e trasportato in ospedale, è deceduto a distanza di quattro giorni. Sabato scorso 25 luglio in via Anticolana a Fiuggi Pietro Bruni è morto a cinquantacinque anni nello scontro tra la sua moto e un'auto all'altezza della località Tefuci. Non è stato possibile fare altro che constatarne il decesso.