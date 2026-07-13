Incidente sull’Appia a Cisterna di Latina, auto si schianta contro un albero: morte due persone

Terribile incidente a Cisterna di Latina lungo la via Appia dove un’auto si è schiantata contro un albero: morte due persone.

Stavano viaggiando lungo la via Appia nel territorio di Cisterna di Latina quando si sono schiantate contro un albero. Per loro non c'è stato niente da fare: le due persone, conducente e passeggero che si trovavano a bordo dell'automobile coinvolta nell'incidente hanno perso la vita sul posto. Si tratterebbe di un uomo di 57 anni e di una donna di 55, non residenti nella zona.

L'incidente: auto si schianta contro un albero

L'incidente è avvenuto nella tarda mattinata di oggi, verso mezzogiorno, all'altezza del chilometro 48700 della via Appia, nel territorio di Cisterna di Latina, nella provincia Pontina. La dinamica del sinistro sembra piuttosto chiara: si tratterebbe, infatti, di un incidente autonomo.

L'automobile, un suv che stava viaggiando lungo la strada, a un certo punto sarebbe uscita fuori dalla carreggiata e ha concluso il suo viaggio contro l'albero. Ancora da chiarire, invece, le cause che hanno portato al terribile schianto. Alcuni testimoni avrebbero dichiarato di aver visto l'automobile virare improvvisamente verso l'albero. Gli inquirenti non escludono un possibile malore del conducente.

Auto si schianta su un albero: strada chiusa

Non appena scattato l'allarme e appreso dello scontro, sul posto sono arrivati gli operatori sanitari del 118, i tecnici Anas e gli agenti delle forze dell'ordine della polizia locale che, oltre a iniziare a svolgere i rilievi necessari, hanno gestito la viabilità. La strada è stata chiusa al traffico temporaneamente per consentire anche l'arrivo dei soccorsi. Gli agenti presenti sul luogo dello schianto si sono occupati di deviare il traffico con alternative sia in direzione Roma che in direzione Napoli.

Purtroppo, però, si sono rivelati vani. A raggiungere il luogo del tragico incidente i vigili del fuoco che hanno estratto i copri dalle lamiere e li hanno affidati agli operatori sanitari che non hanno potuto fare altro che dichiararne il decesso. La circolazione, al termine delle attività necessarie, è stata ripristinata e ora risulta tornata alla normalità.