Tragedia sulla via del Mare a Pomezia, scontro fra due scooter e un’auto: muore un ragazzo di 16 anni

Terribile incidente lungo la via del Mare nel territorio di Pomezia dove, dopo lo scontro fra due scooter e un’auto, è morto un ragazzo di 16 anni.

Stava viaggiando in sella al suo scooter quando si è scontrato con un'altra moto e un'automobile. E ha perso la vita sul colpo, a sedici anni. È quanto accaduto nella notte lungo la via del Mare, nel territorio di Pomezia, non troppo distante da Torvaianica, sul litorale a sud della Capitale. In sella all'altra moto si trovava un cinquantatreenne, al volante dell'automobile un ventenne. Per il giovane che si trovava sullo scooter, un Aprilia 125, non c'è stato niente da fare.

L'incidente ieri notte sulla via del Mare

I fatti risalgono alla nottata di ieri, fra sabato 20 e domenica 21 giugno 2026, quando il sedicenne si trovava in sella al suo scooter Aprilia 125. All'improvviso, mentre stava percorrendo la via del Mare c'è stato l'impatto con un'automobile, una Bmw guidata da un ragazzo di 20 anni e una moto Ducati con in sella un cinquantatreenne, anche lui in condizioni gravi dopo lo schianto.

Gli scontri sono stati forti e si sono rivelati fatali per l'adolescente. Secondo quanto emerso dai primi rilievi l'automobile avrebbe prima tamponato la moto e poi il giovane sarebbe finito contro la macchina. I mezzi coinvolti nel sinistro sono stati sequestrati e i conducenti dei mezzi sottoposti ai test di alcol e droga di rito.

L'arrivo dei soccorsi dopo l'incidente

Le sue condizioni sono apparse precarie fin da subito. Una volta raggiunto il luogo dell'incidente gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118 si sono precipitati verso il giovane e lo hanno immediatamente trasportato all'ospedale Sant'Anna di Pomezia. Le ferite riportate, però, erano così gravi e a nulla sono valsi i tentativi di rianimazione: il giovane è morto poco dopo il suo arrivo nella struttura sanitaria, alle prime luci di questa mattina.

Gravemente ferito anche l'altro motociclista, quello in sella alla Ducati, che è stato subito trasferito d'urgenza al Campus Bio-Medico di Roma. Le sue condizioni sono state valutate con un codice rosso. Diversamente, invece, per fortuna l'automobilista è rimasto illeso.