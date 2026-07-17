Terribile schianto in via Casilina, scontro fra due auto: morto un 28enne, ferita una donna di 64 anni

Paura sulla via Casilina ieri sera, dove due auto si sono scontrate: morto un ragazzo di 28 anni, grave una 64enne.

Un terribile incidente si è verificato ieri sera, giovedì 16 luglio 2026 a Roma in via Casilina all'altezza del chilometro 22, dove due automobili si sono scontrate nel territorio del comune di Monte Compatri, nella Città Metropolitana di Roma. Lo schianto è stato fortissimo. Ad avere la peggio nell'impatto è stato un giovane di 28 anni che si trovava a bordo di uno dei due veicoli, per cui il sinistro si è rivelato fatale.

Lo schianto ieri sera a Roma

Lo schianto è avvenuto intorno alle ore 22 sulla via Casilina, nel comune di Monte Compatri. A scontrarsi due automobili: una Peugeot 206 e una Fiat 500 guidata da una donna di 64 anni. Non sono ancora chiare le cause che hanno portato all'incidente. Ciò che è certo è che ad avere la peggio è stato un ventottenne che si trovava a bordo della Peugeot. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un incidente frontale, forse avvenuto a velocità sostenuta.

L'allarme è scattato immediatamente. A segnalare il gravissimo incidente sulla Casilina alle autorità sarebbero stati altri automobilisti che si trovavano a viaggiare lungo il tratto di strada interessato. E la macchina dei soccorsi si è subito attivata. Sul posto sono arrivati i carabinieri della Stazione Colonna e del Nucleo Radiomobile di Frascati per svolgere i rilievi del caso e la gestione della viabilità. Spetta a loro cercare di chiarire la dinamica dell'incidente ed individuare eventuali responsabilità del sinistro.

L'arrivo dei soccorsi: morto ventottenne

Oltre ai carabinieri, sono arrivati anche gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118 che si sono precipitati verso il ventottenne: per lui però, purtroppo, non c'era già più niente da fare. È morto nello scontro e i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso a causa delle gravi ferite riportate nell'impatto. La sessantaquattrenne, invece, è stata trasferita d'urgenza in ospedale, al vicino policlinico di Tor Vergata, dove è stata accolta in pronto soccorso. Fortunatamente non ha riportato ferite gravi.