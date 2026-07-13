Incidente sulla via Flacca: morto il 32enne Daniele D’Ambrosio, grave la passeggera 28enne

È stabile dopo un delicato intervento chirurgico la 28enne che viaggiava sulla moto coinvolta nell’incidente con un’auto in via Flacca tra Gaeta e Sperlonga. Morto il 32enne Andrea Daniele D’Ambrosio.

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Si chiamava Andrea Daniele D'Ambrosio il trentaduenne morto nell'incidente stradale lungo via Flacca nel territorio tra Gaeta e Sperlonga, in provincia di Latina. Il sinistro è avvenuto nella tarda mattinata di ieri, domenica 12 luglio. Gravemente ferita ma stabile la ventottenne che viaggiava con lui, operata d'urgenza e ricoverata con prognosi riservata. Andrea Daniele era originario di Maddaloni e viveva a Mugnano del Cardinale, in provincia di Avellino.

Secondo quanto ricostruito finora al momento dell'incidente era poco prima di mezzogiorno. Andrea Daniele e la ventottenne viaggiavano a bordo di una moto quando, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, si sono scontrati con un'auto all'altezza della galleria Capovento. L'impatto è stato violento, per il trentaduenne non c'è stato purtoppo nulla da fare per salvargli la vita. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze con la richiesta urgente d'intervento per un incidente stradale nel quale sono rimaste coinvolte due persone in moto, le cui condizioni di salute sembravano molto serie, sul posto è giunto il personale sanitario con vari mezzi di soccorso.

Gli operatori hanno constatato il decesso del trentaduenne, sopraggiunto sul posto a causa delle ferite gravissime e dei traumi. La ventottenne invece è stata soccorsa e trasportata in ospedale con codice rosso. Date le sue condizioni di salute è stato necesssario l'intervento dell'eliambulanza, che l'ha trasferita in volo all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina. I medici l'hanno sottoposta a un delicato intervento chirurgico. Da quanto si apprende è stabile, si trova ricoverata in prognosi riservata.

Inevitabili le ripercussioni sulla circolazione, ai rilievi di rito hanno lavorato gli agenti della polizia stradale, per ricostruire la dinamica dell'accaduto e per accertare eventuali responsabilità. La salma del trentaduenne è stata trasferita all'obitorio di Fondi, dove resta a disposizione dell'Autorità giudiziaria.