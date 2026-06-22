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Come sta la moglie di Singh Harpreet e mamma della neonata morti dopo l’incidente sulla Pontina: è grave
La 40enne moglie di Singh Harpreet e madre della neonata di due mesi, entrambi morti a seguito dell’incidente stradale in via Pontina a Latina il 19 giugno, è grave ma stabile. È ricoverata in prognosi riservata all’ospedale Santa Maria Goretti.
Sono gravi ma stabili le condizioni della donna di quarant'anni, moglie di Singh Harpreet e madre della neonata di due mesi, entrambi morti a seguito dell'incidente stradale in via Pontina a Latina, che si è verificato venerdì scorso 19 giugno. La quarantenne, come appreso da Fanpage.it, è ricoverata in prognosi riservata all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina.