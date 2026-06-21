Morta la neonata coinvolta nell’incidente sulla Pontina a Latina in cui è deceduto anche il padre

Non ce l’ha fatta la neonata coinvolta nell’incidente stradale in via Pontina. Era deceduto anche suo padre.

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È morta la neonata di due mesi coinvolta nell'incidente stradale sulla Pontina a Latina, in cui è deceduto anche il padre. La piccola purtroppo non ce l'ha fatta, si è spenta ieri, sabato 20 giugno, all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, dov'è stata trasferita in condizioni gravissime. Ha lottato per alcune ore tra la vita e la morte. Gravissima la moglie del cinquantenne e madre della piccola. Sul sinistro indaga la polizia stradale.

Il padre Singh Harpreet è deceduto sul luogo dell'incidente

Il padre della neonata, Singh Harpreet, un cinquantenne di origine indiana e residente a Terracina, è deceduto sul luogo dell'incidente in via Pontina, proprio davanti all'ospedale Icot. Secondo quanto ricostruito finora Harpreet era alla guida di una Nissan Qashqai e percorreva via Pontina quando, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, si è scontrato con una Suzuki a bordo della quale viaggiavano due anziani e un carro attrezzi.

Lo scontro tra tre veicoli sulla Pontina

Quello accaduto lungo via Pontina a Latina venerdì scorso è stato incidente con esito drammatico. A scontrarsi nelle prime ore della giornata sono stati tre veicoli all'altezza del chilometro 73. Oltre a padre e figlia, il primo, come detto, deceduto sul posto e la seconda il giorno dopo in ospedale, ci sono stati tre feriti.

Per soccorrere le varie persone rimaste coinvolte nell'incidente sono intervenute diverse ambulanze e due eliambulanze, per i feriti più gravi, atterrate direttamente sulla carreggiata. Per il cinquantenne purtroppo non c'è stato nulla da fare, nonostante il tentativo dei sanitari di rianimarlo, praticandogli il massaggio cardiocircolatorio. La neonata invece, da quanto si apprende, è stata rianimata due volte sul posto, prima del rtrasporto in volo verso l'ospedale pediatrico Bambino Gesù, dove è arrivata in condizioni disperate,

Presenti sul luogo dell'incidente varie pattuglie della polizia stradale e i tecnici Anas, per la gestione dell'emergenza e nella messa in sicurezza dell'area. Via Pontina è stata temporaneamente chiusa nel tratto interessato dal sinistro lungo entrambi i sensi di marcia, per agevolare le operazioni di soccorso dei feriti e consentire alle forze dell'ordine di svolgere i rilievi. Terminate le verifiche e rimossi i veicoli incidentati, la strada è stata riaperta.