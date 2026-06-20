Incidente sulla Pontina, la vittima è Singh Harpreet: neonata di due mesi lotta tra la vita e la morte

La vittima dell’incidente avvenuto su via Pontina si chiamava Singh Harpreet: la moglie è gravissima, e anche la figlia lotta tra la vita e la morte.

Si chiamava Singh Harpreet l'uomo di 50 anni deceduto ieri nel tragico incidente avvenuto su via Pontina, proprio davanti l'ospedale Icot. La figlia, una neonata di appena due mesi, lotta tra la vita e la morte all'ospedale Bambino Gesù di Roma. Le sue condizioni sono gravissime. Anche la madre, rimasta ferita nell'incidente, è stata trasportata in ospedale con gravi lesioni. Cinque in totale i feriti, avvenuto all'altezza del km 73, nel territorio di Latina. Secondo quanto riportato da Latinaoggi, la piccola sarebbe stata rianimata due volte sul posto prima di essere trasportata d'urgenza in ospedale.

La dinamica dell'incidente è ancora al vaglio della Polizia stradale. I rilievi sono stati effettuati per tutta la mattinata di ieri al fine di ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Secondo una prima ricostruzione, sembra certo che una delle due auto coinvolte nell'incidente abbia invaso l'opposto senso di marcia, come se si fosse trovata davanti un ostacolo. Non è escluso nemmeno che il conducente abbia avuto un malore. L'auto ha impattato prima con una vettura e poi con il carrotrezzi, il cui conducente anche è rimasto ferito nello scontro.

Per Singh Harpreet non c'è stato nulla da fare, la morte è stata praticamente immediata, e i soccorritori sanitari non hanno potuto fare altro che accertarne il decesso. C'è molta apprensione intanto per le condizioni degli altri feriti e soprattutto per la neonata, ancora ricoverata nel reparto di terapia intensiva del Bambino Gesù. I medici stanno facendo di tutto per salvarla e tenerla in vita. Le prossime ore saranno decisive per capire se le sue condizioni potranno stabilizzarsi e se sarà fuori pericolo.