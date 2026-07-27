Neonata di due mesi si sente male e muore in ospedale: aperta un’inchiesta e disposta l’autopsia

I poliziotti coordinati dalla Procura indagano sulla morte di una neonata di due mesi, deceduta all’ospedale di Sora. Sequestrate le cartelle cliniche e disposta l’autopsia.

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Una neonata di due mesi si è sentita male ed è morta all'ospedale Santissima Trinità di Sora. Sul caso la Procura della Repubblica di Cassino ha aperto un'inchiesta e ha disposto l'autopsia. I risultati degli esami autoptici serviranno a far luce sull'accaduto e sulle cause esatte del decesso. Ad occuparsi degli accertamenti sono gli agenti del Commissariato di Sora, che hanno acqusito le cartelle cliniche.