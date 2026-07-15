Incendio in un palazzo a Prima Porta: neonata di 2 mesi e bambino di 8 anni trasportati in ospedale

Una neonata di due mesi e un bambino di otto anni in ospedale per controlli è il bilancio dell’incendio in un vano scale in via Montefiorino in zona Prima Porta a Roma. Evacuate dieci persone.

I vigili del fuoco durante le operazioni a Prima Porta

Un incendio è divampato in un palazzo in via Montefiorino in zona Prima Porta a Roma. Il rogo è scaturito nel pomeriggio di oggi, mercoledì 15 luglio. Per una neonata di due mesi e un bambino di otto anni è stato necessario il trasporto in ospedale, fortunatamente non rischiano di morire. Il personale sanitario li ha soccorsi con codice giallo. Presenti anche le forze dell'ordine per gli accertamenti di rito. Non ci sono state conseguenze gravi.

Le fiamme in un vano scale

Secondo quanto ricostruito finora l'incendio si è originato poco prima delle ore 16 all'altezza del civico 7. Le fiamme sarebbero partite da un vano scale, non è chiaro cosa le abbia originate. Ancora in corso la ricostruzione di quanto successo. Arrivata la chiamata alla Sala operativa del Comando provinciale di Roma, sul posto sono intervenute cinque squadre dei vigili del fuoco, che hanno dato il via alle operazioni di spegnimento.

Evacuate 10 persone, due bambini in ospedale

I pompieri hanno evacuato circa dieci persone, quattro di queste le hanno portate in un luogo sicuro con l'Autoscala. La neonata di due mesi e il bambino di otto anni sono stati presi in carico dal personale sanitario e trasportati in codice giallo al Policlinico Agostino Gemelli, dove i medici li hanno sottoposti ad alcuni controlli. Da quanto si apprende l'incendio risulta sotto controllo e i soccorritori lavorano per terminare le operazioni di messa in sicurezza dei locali interessati dal fuoco.