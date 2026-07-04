Roma, due uomini di 30 e 59 anni fanno ubriacare e violentano una 17enne: condannati a 8 anni e 6 mesi

Due uomini di 30 e 59 anni sono stati condannati a 8 anni e sei mesi di carcere per aver violentato una ragazza minorenne a Roma.

Due uomini sono stati condannati a otto anni e sei mesi di carcere con l'accusa di aver violentato una ragazza minorenne. La giovane, che all'epoca dei fatti aveva 17 anni è stata indotta dai due a seguirli in un negozio, dove hanno rubato degli oggetti. Dopodiché le hanno fatto bere dell'alcol, facendola ubriacare. Approfittando del suo stato di incoscienza, hanno poi abusato di lei.

La vicenda, riportata da Il Corriere della Sera, risale alla notte del 26 settembre 2020. Secondo quanto riportato dal quotidiano, la giovane ha incontrato i due uomini, di 30 e 59 anni, a una fermata fuori la metro di Roma. Non era la prima volta che li vedeva. Erano amici e si conoscevano anche perché hanno in comune dei legami familiari. La ragazza quindi non ha avuto problemi a seguirli quando l'hanno invitata ad andare in un negozio. All'interno i due hanno cominciato a rubare delle cose. La diciassettenne era con loro, ma lei non ha rubato nulla e anzi era un po' stupita di quello che stavano facendo. Una volta fuori dal negozio, l'hanno convinta a seguirli a casa loro, dicendo che volevano levare i dispositivi antitaccheggio. Hanno poi tirato fuori le birre e l'hanno fatta bere, anche se lei all'inizio era riluttante. La serata è proseguita e i due l'hanno fatta ubriacare. Dopodiché, a turno, hanno abusato di lei.

Quando la giovane si è svegliata, era confusa, ma subito capito quello che era successo. E quindi, uscita di casa e la prima cosa che ha fatto è stata andare a un presidio delle forze dell'ordine. Li ha denunciati entrambi. Adesso la condanna a otto anni e sei mesi di carcere. Uno dei due uomini è irreperibile, mentre all'altro sono stati concessi i domiciliari.