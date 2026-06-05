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Tancredi Antoniozzi, figlio del deputato di FdI condannato a 6 anni: rubava Rolex ai rampolli di Roma Nord

Il giudice ha condannato Tancredi Antoniozzi, figlio 22enne del deputato di FdI Alfredo, a 6 anni e 4 mesi di carcere per rapina e tentata estorsione. Condannati anche David Cesarini e Manuel Fiorani. Assolto Michael Giuliano.
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A cura di Alessia Rabbai
Tancredi Antoniozzi
Tancredi Antoniozzi

Tancredi Antoniozzi è stato condannato a sei anni e quattro mesi di reclusione. Ventidue anni, figlio del deputato di Fratelli d'Italia e vicepresidente della Camera Alfredo Antoniozzi, il ragazzo è finito a processo per rapina e tentata estorsione nei confronti di un coetaneo. Un episodio avvenuto in via Cavalier D'Arpino nel quartiere Parioli a Roma. Questa la sentenza del giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma. Antoniozzi è stato processato con il rito abbreviato, un procedimento penale speciale, che prevede in caso di condanna, una riduzione della pena rinunciando al dibattimento.

Tre condanne e un'assoluzione

Oltre a Antoniozzi il gup ha condannato altri due imputati, David Cesarini e Manuel Fiorani, che dovranno scontare rispettivamente cinque anni e otto mesi l'uno e tre anni l'altro. Michael Giuliano è stato invece assolto con formula piena, "per non aver commesso il fatto". La procura di Roma nei confronti di Tancredi Antoniozzi aveva chiesto una condanna a sei anni e mezzo di carcere. L'accusa nei suoi confronti è di aver rubato un Rolex a un ragazzo della sua età, che consoceva.

Il furto dei Rolex ai rampolli di Roma Nord

Secondo quanto ricostruito in sede processuale la rapina del Rolex è avvenuta lo scorso 11 dicembre 2024. Antoniozzi ha proposto alla vittima, un coetaneo, uno scambio: 20mila euro per riconsegnargli un Rolex dal valore di 7mila. Un'offerta che il proprietario ha respinto, e lo ha denunciato. Qualche mese prima del fatto i carabinieri avevano fermato Antoniozzi per eccesso di velocità.

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