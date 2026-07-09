Bimbo di 6 anni va a fare un bagno in mare e rischia di annegare a Terracina: elitrasportato a Roma

Paura per un bimbo di 6 anni a Terracina: il piccolo si è allontanato in mare per un bagno e ha rischiato di annegare. Elitrasportato a Roma, si trova al Gemelli.

Stava facendo un bagno in mare nel litorale pontino, fra i territori di Terracina e Fondi, quando ha iniziato ad annaspare. È quanto avvenuto a un bambino di 6 anni che si era tuffato in acqua, dopo essere arrivato nella spiaggia antistante al campeggio insieme ai nonni. La coppia di anziani lo ha perso di vista per pochi secondi, quando ha rischiato di annegare. Un passante è riuscito a intervenire e a portarlo velocemente fuori dall'acqua salvandogli la vita. Sul posto sono arrivati immediatamente gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118 e il piccolo è stato elitrasportato a Roma. Dopo giorni di agonia, come appreso da Fanpage.it, è finalmente fuori pericolo.

Cosa è successo a Terracina: un tuffo in mare e un bimbo di sei anni rischia di annegare

I fatti come anticipati sono accaduti sul litorale pontino, fra i territori di Terracina e Fondi, dove il piccolo stava facendo un bagno dopo essere arrivato in spiaggia con i nonni. Non è chiaro cosa sia accaduto, ma mentre si trovava in acqua il bambino si sarebbe sentito male. È finito con la testa sott'acqua senza che nessuno se ne accorgesse. Questo episodio sarebbe potuto finire in tragedia, se il bimbo fosse passato inosservato a uno dei passanti che è riuscito a salvarlo. Si sarebbe trattato di un infermiere che ha prestato al bimbo i primi soccorsi, nel frattempo ha immediatamente allertato i colleghi dell'automedica di Terracina. Hanno raggiunto subito la spiaggia e hanno rianimato il bimbo fino a quando non ha ripreso coscienza. Secondo una prima occhiata da parte degli operatori sanitari, il piccolo avrebbe riportato un'evidente sindrome di annegamento.

Il trasporto a Roma in elisoccorso

A quel punto, dopo il primo soccorso, è stato necessario chiedere anche l'intervento di un elisoccorso per trasportare il bimbo a Roma, dove è stato sottoposto a ulteriori cure. Il bambino è stato fatto salire a bordo dell'eliambulanza ed è arrivato nella Capitale, dove è stato accolto nel policlinico Agostino Gemelli. Le sue condizioni sono rimaste critiche per diverso tempo. Come appreso da Fanpage.it, il piccolo è stato inviato presso il reparto Pediatrico soltanto oggi, dopo circa quattro giorni di Terapia Intensiva: la prognosi è stata finalmente sciolta e il bimbo, dopo giorni di agonia, è finalmente fuori pericolo.