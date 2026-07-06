Si rovescia il latte bollente addosso mentre fa colazione: ustionato bimbo di un anno a Cori

Stava facendo colazione quando si è rovesciato il latte bollente addosso: paura per un bimbo di un anno, elitrasportato d’urgenza da Cori a Roma.

Paura per un bambino di appena un anno di Cori: stava facendo colazione quando si è rovesciato addosso il latte bollente. Per il piccolo è scattato subito l'allarme. La preoccupazione è stata tanta, viste le condizioni del bimbo e la situazione pericolosa che si è trovato a vivere. Sul caso si è espresso nelle ultime ore anche il sindaco di Cori, Mauro De Lillis che, ringraziando tutto il sistema sanitario, ha cercato di tranquillizzare la comunità, in apprensione per le sorti del piccolo.

Si rovescia il latte bollente mentre fa colazione: elitrasportato a Roma

Si è rovesciato il latte bollente addosso: paura per un bimbo di un anno rimasto coinvolto in questo incidente domestico due giorni fa. Il piccolo stava facendo colazione con il latte caldo quando si è rovesciato il pentolino in cui si trovava la bevanda. Ed è rimasto gravemente ustionato. La preoccupazione è stata tanta, sia per la tenera età del piccolo che per le ustioni stesse. L'allarme è scattato immediatamente e il bimbo è stato soccorso subito.

Tutta la comunità ha atteso con apprensione le novità sulle condizioni di salute del piccolo che non hanno tardato ad arrivare: a rendere participi della situazione, come anticipato, è stato lo stesso sindaco di Cori, Mauro De Lillis, con un post condiviso sui social network.

Come sta il piccolo ustionato col latte caldo

"In merito all’incidente domestico accaduto, consentitemi di ringraziare tutto il sistema sanitario intervenuto, ed in particolare gli operatori del Pat di Cori – ha esordito il sindaco – Il medico di turno e gli infermieri hanno accertato l’ustione, hanno fatto le prime cure, stabilizzato e medicato le ustioni, rilevato i parametri vitali, hanno chiamato l'ambulanza e auto medica e per accelerare il tutto l'eliambulanza per il Gemelli di Roma", ha ripercorso il sindaco De Lilli in poche righe.

"Questo è il classico caso in cui la tempestività d'intervento dei sanitari del PAT è stata decisiva a salvare una vita di un bambino, e testimonia l’importanza della sua presenza sul territorio – ha scritto, prima di riportare le ultime novità sullo stato di salute del piccolo – I sanitari del Pat di Cori si sono informati adesso sulle condizioni del bambino. Sta migliorando, sta meglio e sta facendo la terapia del caso. Se tutto procede bene martedì verrà dimesso. Bene così!", ha poi concluso.