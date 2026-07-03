Concerto di Ultimo a Roma: oscurato sito truffa di biglietti già sold out, rubava dati per accedere ai conti

La guardia di finanza ha oscurato un sito truffa, che vendeva online biglietti per il concerto di Ultimo “La Favola per Sempre” in programma sabato 4 luglio nell’area di Tor Vergata a Roma. Biglietti andati già sold out un anno fa.

Un vendita di biglietti online del concerto di Ultimo "La Favola per Sempre" in realtà sold out già da un anno, a poche ore dal lancio dell'evento. È la truffa scoperta dai finanzieri del Comando provinciale di Roma. I militari, coordinati dalla Procura della Repubblica, hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo disposto dal giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Roma.

Hanno oscurato un sito web, si tratta nello specifico di un portale registrato presso provider esteri, che vendeva biglietti a livello nazionale per lo spettacolo in programma domani, sabato 4 luglio, alla Spianata dell’Università di Tor Vergata a Roma. Un evento live enorme e tra i principali del 2026, rispetto al quale è stata fatta una grande programmazione a livello di viabilità e sicurezza, e al quale è attesa la partecipazione di 250mila persone.

Come funzionava il sito "esca": rubava dati per accedere ai conti

Secondo quanto ricostruito in sede d'indagine dalle Fiamme Gialle il sito "esca" funzionava in questo modo: era studiato come una falsa vetrina virtuale per la rivendita di biglietti del concerto di Ultimo. Biglietti che, come detto, erano introvabili già dallo scorso anno, perché letteralmente "andati a ruba" poco dopo l'apertura delle prenotazioni sui canali ufficiali. Il portale puntava a ingannare i clienti, rubando dati sensibili delle carte prepagate e di altri sistemi di pagamento online.

Il sito truffa della vendita di biglietti di Ultimo oscurato

Il provvedimento di sequestro del portale è partito dalle indagini della rete internet condotta dai militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Roma. Un sistema scoperto da un'analisi della rete internet, fatta in occasione dell'evento. La presenza online di un canale non ufficiale ha insospettito i finanzieri, che hanno svolto degli accertamenti tecnici. Il portale riportava anche le immagini presenti sui canali di vendita ufficiali. I risultati hanno portato ad oscurare il sito truffa per tutelare i clienti, evitando che venissero ingannati convinti di acquistare biglietti last minute, perdendo soldi.

Così i finanzieri hanno bloccato tutti gli Internet Service Provider italiani. L'intervento della finanza testimonia il costante lavoro di prevenzione e repressione dei delitti contro il patrimonio, spesso realizzati da hacker, che creano dei siti cloni progettati per mettere a segno delle truffe a danno dei consumatori. L'operazione della finanza potrebbe portare eventuali clienti truffati a sporgere denuncia.