Spari a Roma oggi davanti a un bar: colpi esplosi dopo una lite, caccia ai responsabili

Una lite al bar è finita con dei colpi d’arma da fuoco questa mattina in via Casilina: carabinieri al lavoro per rintracciare i responsabili.

Paura questa mattina a Roma dove davanti a un bar sono stati esplosi dei colpi di arma da fuoco. I fatti si sono verificati nella tarda mattinata di oggi, giovedì 23 luglio 2026, verso le ore 10, davanti al locale in zona Torpignattara. Sul posto si sono precipitati immediatamente i carabinieri che hanno aperto le indagini sul caso: al loro arrivo sul luogo della segnalazione, però, i responsabili erano già scappati.

Paura a Roma, spari davanti a un bar

Era ancora mattina quando, in un bar situato in via Casilina al civico 391, è scoppiata una lite fra alcuni presenti. La situazione, però, sarebbe presto degenerata. Uno di loro, a un certo punto, avrebbe estratto un'arma da fuoco. Avrebbe puntato verso il locale e premuto il grilletto, danneggiando la vetrina del bar.

L'allarme è scattato immediatamente e verso le ore 10 della mattina sono arrivati i carabinieri che si sono messi subito al lavoro per cercare ricostruire l'accaduto, raccogliendo testimonianze dei presenti e svolgendo i primi rilievi sul posto. Fortunatamente, secondo le prime stime, non si sono registrate persone ferite.

Le indagini dei carabinieri in corso

Ad occuparsi del caso, i militari arrivati non appena scattato l'allarme, i Carabinieri della Compagnia di Roma Casilina e della Stazione di Torpignattara, che hanno perimetrato l'area davanti al bar con i nastri rossi e bianchi per svolgere i rilievi tecnico scientifici del caso.

Caccia ai responsabili, fuggiti dopo gli spari

All'arrivo dei carabinieri, però, le persone coinvolte nella lite prima e, poi, nell'esplosione degli spari, non c'erano più. I soggetti coinvolti, fra cui quello che sembra abbia sparato in direzione della vetrina, per motivazioni ancora da accertare, si sono dati tutti alla fuga non appena è scattato l'allarme. Ora spetta ai carabinieri cercare di riuscire ad identificarli, eventualmente utilizzando anche le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza nell'area se presenti e, successivamente, rintracciarli

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