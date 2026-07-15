Spari a Trastevere dopo una lite: fa pipì in strada, poi spara al dipendente di un locale

Un 26enne ha visto un uomo fare pipì in strada dalle telecamere del locale in cui lavora a Trastevere: è uscito per rimproverarlo ed è stato raggiunto da un colpo di arma da fuoco.

Paura in strada a Trastevere dove, nella scorsa notte, verso le ore 3, sono stati segnalati degli spari in strada. Un ventiseienne, un dipendente che lavora nel locale al vicolo del Cinque, è rimasto colpito dopo essere stato raggiunto dai colpi, esplosi un trentatreenne. Il ragazzo avrebbe visto dalle telecamere del locale l'altro urinare all'angolo della strada. A quel punto è uscito ed è scattata la lite, nel vicolo del Cinque. Il culmine è stato raggiunto quando sono stati esplosi due colpi di arma da fuoco.

Gli spari a Trastevere: ferito ventiseienne al braccio

L'ha visto dalla videocamere di sicurezza del locale ed è uscito per riprenderlo. Fra il ventiseienne che lavora nel locale in vicolo del Cinque e l'uomo è scoppiata subito la lite, poi finita nel sangue. Il trentatreenne avrebbe estratto un'arma e avrebbe esploso due colpi: il primo in aria. Il secondo, invece, è scattato mentre i due si trovavano a terra. E ha raggiunto il ventiseienne al braccio. L'allarme è scattato immediatamente.

Come sta il ragazzo ferito dagli spari

Non appena scattato l'allarme, sul posto sono arrivati gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118 che si sono precipitati verso il ragazzo di 26 anni cittadino senegalese, ferito al braccio. Lo hanno immediatamente soccorso e lo hanno trasportato all'ospedale San Camillo di Roma. Una volta raggiunto il pronto soccorso, le ferite gli sono state valutate come un codice giallo. Fortunatamente non rischia di morire.

Le indagini in corso e l'intervento dei carabinieri

Oltre agli operatori sanitari sono subito arrivati anche i carabinieri della Compagnia di Roma Trastevere che, supportati da quelli della Compagnia San Pietro e dell'8° Reggimento Lazio, con alcuni Carabinieri liberi dal servizio che sono usciti dalla caserma di Trastevere, si sono messi immediatamente alla ricerca del trentatreenne. Lo hanno rintracciato poco dopo in Piazza Sidney Sonnino. L'uomo è stato subito sottoposto a fermo, mentre l'area in cui sono avvenuti gli spari, come mostra l'immagine in apertura, è stata chiusa per permettere i rilievi tecnico-scientifici affidati ai militari della 7^ Sezione del Nucleo Investigativo di Roma: nella zona è stato rinvenuto e sequestrato un bossolo, proseguono le ricerche per recuperare l'arma.