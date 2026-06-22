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Paura nel Frusinate, operaio cade da un tetto: elitrasportato d’urgenza a Roma

Stava lavorando su un tetto quando è caduto a terra: paura per un operaio nel Frusinate, elitrasportato d’urgenza a Roma.
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A cura di Beatrice Tominic
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Si trovava al lavoro su un tetto, quando è caduto sul terrazzino sottostante. Paura nel Frusinate dove un operaio di 58 anni è rimasto vittima di un incidente durante l'orario di lavoro. Stava effettuando dei lavori di manutenzione quando, per ragioni ancora la vaglio, è caduto giù ed è finito sul terrazzino al primo piano sottostante dopo un volo di circa tre metri.

L'operaio, un cinquantottenne originario del Casertano e dipendente di un'impresa di impiantistica edile con sede a Roccamonfina, è stato poi elitrasportato a Roma d'urgenza.

L'incidente sul lavoro in Ciociaria: cade dal tetto

L'incidente è avvenuto nelle campagne della frazione Sant'Angelo in Theodice, a Cassino, mentre l'operaio cinquantottenne stava svolgendo alcuni lavori di manutenzione a un tetto. L'uomo è caduto all'improvviso. Ha fatto un volo di tre metri ed è atterrato sul terrazzino sottostante.

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L'allarme è scattato immediatamente e sul posto sono arrivati i soccorritori del pronto soccorso sanitario del 118, i carabinieri di Cassino e il personale della Asl di Frosinone.

Come sta l'operaio ferito in Ciociaria: è gravissimo, in prognosi riservata

Non appena arrivati sul luogo dell'incidente i carabinieri di Cassino hanno iniziato a svolgere dei rilievi e hanno posto sotto sequestro per verificare il pieno rispetto di tutte le norme antinfortunistiche, comprese quelle sull'esposizioni alle forti ondate di calore dei lavoratori. Oltre a loro, sul posto sono arrivati anche il personale della Asl di Frosinone e gli operatori del pronto soccorso del 118.

Dopo la caduta, l'operaio ha riportato lesioni apparse fin da subito molto critiche. Medici e infermieri si sono precipitati verso di lui: viste le condizioni di salute hanno chiesto immediatamente l'intervento dell'elisoccorso disponendo il trasferimento dell'uomo. L'operaio è stato elitrasportato a Roma al policlinico di Tor Vergata a Roma dove le lesioni riportate sono state valutate con un codice rosso. Le condizioni dell'operaio cinquantottenne sono ancora molto critiche: resta in prognosi riservata. È stato ricoverato e continua a lottare fra la vita e la morte.

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