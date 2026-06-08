Omicidio Willy Duarte, Gabriele Bianchi condannato all’ergastolo in Appello Ter

Condannato all’ergastolo per l’omicidio di Willy Monteiro Duarte Gabriele Bianchi: per lui resta la possibilità di accedere alla giustizia riparativa.

Gabriele Bianchi

"Preferisco morire in carcere piuttosto che dire di averlo colpito", aveva detto un anno e mezzo fa Gabriele Bianchi, uno dei due fratelli coinvolti nel pestaggio di Willy Monteiro Duarte, ucciso a Colleferro fra il 5 e il 6 settembre 2020. Confermata oggi nei suoi confronti la pena all'ergastolo.

Il nuovo appello era stato disposto dalla Corte di Cassazione che lo scorso novembre aveva annullato con rinvio la sentenza limitatamente alla posizione di Gabriele Bianchi e alla concessione delle attenuanti generiche. Dopo la sentenza di oggi per Gabriele Bianchi resta la possibilità di accedere alla giustizia riparativa che permette un confronto fra l'imputato e la famiglia di Willy Monteiro, qualora quest'ultima accetti. Nel caso di risposta negativa, potrà comunque avvalersi di un iter psicologico e di responsabilizzazione personale.

Restano definitive, invece, le condanne emesse in passato: l'ergastolo per il fratello Marco 23 anni di carcere per Francesco Belleggia e 21 anni per Mario Pincarelli.

Dopo la Cassazione, il processo Ter e l'ergastolo

Nell'Appello bis Marco Bianchi è stato condannato all'ergastolo, mentre il fratello Gabriele una pena ridotta a 28 anni. In primo grado, invece, davanti alla Corte d’Assise di Frosinone, entrambi erano stati condannati al carcere a vita.

Nel primo processo di appello, però, le attenuanti generiche avevano portato a una riduzione della pena a 24 anni per entrambi. Soltanto la Cassazione, successivamente, aveva confermato in modo definitivo la responsabilità penale degli imputati per omicidio volontario. A quel punto le condanne di Belleggia e Pincarelli sono diventate definitive, mentre per i fratelli Bianchi è stato disposto un nuovo giudizio.

L'ergastolo per Gabriele Bianchi in Appello Ter

Il nuovo appello, la cui sentenza è arrivata oggi, era stato disposto dalla Corte di Cassazione che aveva annullato con rinvio la sentenza soltanto per ridiscutere le attenuanti generiche. In quell'occasione, Marco Bianchi è stato condannato all'ergastolo, mentre per Gabriele è arrivata la condanna a 28 anni. La pena nei suoi confronti, però, è cambiata: anche per lui si aprono le porte per il carcere a vita. Le motivazioni della sentenza saranno depositate entro le prossime due settimane. Nel frattempo, però, i difensori di Bianchi hanno già annunciato un possibile ricorso in Cassazione. "Il dolore di questa vicenda lo porto dentro da anni", ha invece commentato lo stesso Gabriele Bianchi.

Poi a prendere la parola è stato l'avvocato della famiglia di Willy, Domenico Marzi: "La richiesta di accesso a questo percorso non poteva incidere sulla pena: una cosa è la sanzione, altra è il cammino rieducativo", ha spiegato prima di ricordare la violenza del pestaggio a seguito del quale ha perso la vita Willy.

Articolo in aggiornamento