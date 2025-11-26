Omicidio Willy Monteiro, Cassazione conferma l’ergastolo per Marco Bianchi, nuovo Appello per Gabriele
Ergastolo confermato per Marco Bianchi, terzo Appello per il fratello Gabriele. Questa la sentenza della Suprema Corte di Cassazione, che si è espressa oggi in merito al processo sull'omicidio di Willy Monteiro Duarte, massacrato di botte a Colleferro il 6 settembre del 2020. Oggi si è tenuta la camera di consiglio, che ha portato i giudici della Quinta sezione penale ad accogliere la richiesta del sostituto procuratore generale Luigi Birritteri. I giudici così hanno disposto un nuovo processo di Appello nei confronti di Gabriele Bianchi per ridiscutere le attenuanti generiche.
Gabriele Bianchi è già stato condannato a 28 anni nell'Appello bis. Gli ermellini hanno invece reso definitiva la condanna all'ergastolo per Marco Bianchi. Attraverso i suoi avvocati aveva chiesto uno sconto di pena Nella prossima udienza d'Appello ter che riguarderà solo Gabriele, gli anni della pena potrebbero cambiare a seconda del riconoscimento delle attenuanti.
Il processo per l'omicidio di Marco e Gabriele Bianchi
Il percorso giudiziario per l’omicidio di Willy Monteiro Duarte si è concluso con un verdetto che segna un punto fermo nella vicenda, specialmente per quanto riguarda il futuro di Marco Bianchi. I giudici a più riprese hanno giudicato tutti e quattro gli imputati colpevoli. In primo grado i fratelli Marco e Gabriele Bianchi sono stati condannati all’ergastolo.
Nel successivo processo d’Appello i giudici hanno però riconosciuto le attenuanti generiche, riducendo la condanna a 24 anni di reclusione per entrambi, pur confermando la responsabilità per omicidio volontario. Il nuovo processo di secondo grado ha ripristinato l'ergastolo per Marco e inflitto 28 anni a Gabriele.
La Corte di Cassazione ha ribadito la colpevolezza di tutti gli imputati, rendendo definitive le condanne già inflitte agli altri due giovani coinvolti: 23 anni a Francesco Belleggia e 21 anni a Mario Pincarelli.
L'omicidio di Willy Monteiro Duarte massacrato di botte a Colleferro
La notte del 6 settembre 2020 a Colleferro in provincia di Roma Willy Monteiro Duarte, giovane di 21 anni di origini capoverdiane, è stato brutalmente aggredito mentre cercava di difendere un amico coinvolto in una lite. Il ragazzo, conosciuto per la sua gentilezza e disponibilità, è stato massacrato di botte, colpito con calci e pugni da più persone, tra cui i fratelli Marco e Gabriele Bianchi, fino a perdere la vita.
L’episodio è avvenuto in pochi minuti davanti a diversi testimoni. La morte di Willy suscitò immediata indignazione e una vasta mobilitazione sociale, con manifestazioni e iniziative in sua memoria contro la violenza, mentre le indagini avviate dalle forze dell’ordine hanno portato rapidamente all’arresto dei responsabili.