Omicidio Willy Monteiro, Cassazione conferma l’ergastolo per Marco Bianchi, nuovo Appello per Gabriele

A sinistra Willy Monteiro Duarte, a destra Marco e Gabriele Bianchi

Ergastolo confermato per Marco Bianchi, terzo Appello per il fratello Gabriele. Questa la sentenza della Suprema Corte di Cassazione, che si è espressa oggi in merito al processo sull'omicidio di Willy Monteiro Duarte, massacrato di botte a Colleferro il 6 settembre del 2020. Oggi si è tenuta la camera di consiglio, che ha portato i giudici della Quinta sezione penale ad accogliere la richiesta del sostituto procuratore generale Luigi Birritteri. I giudici così hanno disposto un nuovo processo di Appello nei confronti di Gabriele Bianchi per ridiscutere le attenuanti generiche.

Gabriele Bianchi è già stato condannato a 28 anni nell'Appello bis. Gli ermellini hanno invece reso definitiva la condanna all'ergastolo per Marco Bianchi. Attraverso i suoi avvocati aveva chiesto uno sconto di pena Nella prossima udienza d'Appello ter che riguarderà solo Gabriele, gli anni della pena potrebbero cambiare a seconda del riconoscimento delle attenuanti.

Il processo per l'omicidio di Marco e Gabriele Bianchi

Il percorso giudiziario per l’omicidio di Willy Monteiro Duarte si è concluso con un verdetto che segna un punto fermo nella vicenda, specialmente per quanto riguarda il futuro di Marco Bianchi. I giudici a più riprese hanno giudicato tutti e quattro gli imputati colpevoli. In primo grado i fratelli Marco e Gabriele Bianchi sono stati condannati all’ergastolo.

Nel successivo processo d’Appello i giudici hanno però riconosciuto le attenuanti generiche, riducendo la condanna a 24 anni di reclusione per entrambi, pur confermando la responsabilità per omicidio volontario. Il nuovo processo di secondo grado ha ripristinato l'ergastolo per Marco e inflitto 28 anni a Gabriele.

La Corte di Cassazione ha ribadito la colpevolezza di tutti gli imputati, rendendo definitive le condanne già inflitte agli altri due giovani coinvolti: 23 anni a Francesco Belleggia e 21 anni a Mario Pincarelli.

L'omicidio di Willy Monteiro Duarte massacrato di botte a Colleferro

La notte del 6 settembre 2020 a Colleferro in provincia di Roma Willy Monteiro Duarte, giovane di 21 anni di origini capoverdiane, è stato brutalmente aggredito mentre cercava di difendere un amico coinvolto in una lite. Il ragazzo, conosciuto per la sua gentilezza e disponibilità, è stato massacrato di botte, colpito con calci e pugni da più persone, tra cui i fratelli Marco e Gabriele Bianchi, fino a perdere la vita.

L’episodio è avvenuto in pochi minuti davanti a diversi testimoni. La morte di Willy suscitò immediata indignazione e una vasta mobilitazione sociale, con manifestazioni e iniziative in sua memoria contro la violenza, mentre le indagini avviate dalle forze dell’ordine hanno portato rapidamente all’arresto dei responsabili.