Cade con il motorino nella notte a Ferentino: grave un 17enne, trasferito al Gemelli di Roma

Un 17enne ha perso il controllo del suo motorino a Ferentino, cadendo sull’asfalto e riportando gravi lesioni. Il ragazzo è stato trasferito d’urgenza al Gemelli di Roma.

Via di Torre Noverana, Ferentino

Un violento impatto con l'asfalto su una stradina poco illuminata di Ferentino, nel Frusinate. È quanto ha reso necessario l'intervento urgente al Policlinico Gemelli di Roma per un 17enne di Ferentino, che intorno alle 2 di notte di oggi lunedì 15 giugno ha perso il controllo del suo motorino, un ciclomotore Aprilia 50. Dalle prime ricostruzioni si tratterebbe di un incidente in cui non sono coinvolti altri veicoli. Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i sanitari del 118, insieme ai carabinieri di Anagni che dovranno accertare l'esatta dinamica della caduta. Il ragazzo inizialmente è stato trasporato all'ospedale di Frosinone, per essere trasferito in seguito nel nosocomio capitolino, dove resta in prognosi riservata.

La perdita di controllo improvvisa e il trasferimento a Roma

Il sinistro è avvenuto lungo via Torre Noverana, una strada secondaria che nel tratto dove si è verificato l'impatto non presenta lampioni. Il giovane, del 2009, stava percorrendo da solo quel segmento quando improvvisamente avrebbe perso il controllo del motorino su cui viaggiava, di sua proprietà. La caduta è stata molto violenta, tanto da provocargli serie lesioni multiple. Dopo l'intervento dei soccorsi, il 17enne è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Fabrizio Spaziani di Frosinone. Successivamente, in seguito alla valutazione delle sue condizioni cliniche, giudicate più serie del previsto, i medici hanno disposto il trasferimento al Policlinico Gemelli di Roma.

La vicenda ha scosso la comunità di Ferentino

I militari intervenuti hanno effettuato tutti i rilievi necessari per ricostruire con esattezza quanto accaduto, con l'obiettivo di accertare se ci siano stati eventuali fattori esterni che possano aver contribuito alla perdita di controllo del motorino. Ad ogni modo la vicenda ha travolto l'intera comunità di Ferentino, dove il ragazzo era molto conosciuto. La famiglia del giovane ha ricevuto numerosi messaggi di vicinanza, anche sui social, mentre in molti attendono con fiducia l'evoluzione del quadro clinico del 17enne in seguito agli interventi subiti.