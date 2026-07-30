Incendio sulla Flaminia, traffico deviato e problemi sulla ferrovia Roma-Viterbo

Un incendio di sterpaglie è divampato sulla via Flaminia, all’altezza di Due Ponti. Deviato il traffico e disagi sulla linea ferroviaria Roma-Viterbo.

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Un incendio di sterpaglie è divampato nella serata di giovedì 30 luglio lungo la via Flaminia, nella zona di Due Ponti, a Roma. Le fiamme hanno interessato un’area vicina alla strada e alla linea ferroviaria Roma-Viterbo, provocando rallentamenti, deviazioni del traffico e problemi alla circolazione dei treni.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le squadre della Protezione civile, impegnati nelle operazioni di spegnimento. Presenti anche gli agenti del XV Gruppo Cassia della Polizia Locale, che hanno delimitato la zona per permettere ai soccorritori di lavorare in sicurezza.

Incendio sulla Flaminia, le modifiche alla viabilità

Le maggiori difficoltà per la viabilità si registrano all’altezza di via Roccalvecce. In direzione del centro di Roma, i veicoli vengono deviati sulla carreggiata laterale della Flaminia. Verso l’uscita dalla città, invece, resta percorribile una sola corsia.

Gli agenti stanno regolando il traffico anche nei pressi del sottopasso Euclide e della stazione Due Ponti, dove l’area è stata parzialmente isolata. L’obiettivo è tenere automobilisti e passanti lontani dal fronte dell’incendio e lasciare libero il passaggio ai mezzi di emergenza.

Disagi sulla linea Roma-Viterbo, attivi bus sostitutivi

Le fiamme stanno creando disagi anche sulla ferrovia Roma-Viterbo, che corre vicino alla zona interessata dall’incendio. La circolazione in entrambe le direzioni è stata interrotta tra le fermate di AcquaAcetosa e Montebello. Come comunicato da Astral Infomobilità, per ovviare ai disagi dei pendolari sono stati attivati dei bus sostitutivi che coprono la tratta interessata dall'incendio. Non risultano segnalazioni di persone ferite.