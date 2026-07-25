Scoppia un incendio nel carcere Mammagialla di Viterbo: detenuti intossicati e feriti, una in codice rosso

Paura nel carcere Mammagialla di Viterbo dove è scoppiato un incendio: 20 persone intossicate, una è in codice rosso.

Il carcere Mammagialla di Viterbo.

Incendio al carcere Mammagialla di Viterbo nella serata di oggi, sabato 25 luglio 2026. L'allarme è scattato immediatamente e sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118. Venti detenuti sono rimasti intossicati e alcuni feriti: alcuni sono stati trasportati d'urgenza in ospedale, in codice giallo e verde. Ad avere la peggio nel rogo un detenuto: per lui è stato richiesto un trasporto d'urgenza in ospedale dove, a fronte delle condizioni di salute valutate da medici e infermieri, è stato accolto in codice rosso.

Restano sconosciute le cause che hanno portato al divampare delle fiamme.

L'arrivo dei soccorsi al carcere Mammagialla di Viterbo

Non appena scattato l'allarme con la segnalazione de dell'incendio presso la Casa Circondariale di Mammagialla di Viterbo, sul posto sono arrivati immediatamente gli operatori del 118 e i vigili del fuoco. Al carcere Mammagialla sono arrivati tempestivamente diversi mezzi di Ares 118 con due auto mediche e quattro ambulanze.

Gli operatori, non appena giunti nella casa circondariale si sono precipitati verso i detenuti interessati dai danni dell'incendio, soccorrendo circa 20 detenuti con sintomi di intossicazione. È stato inoltre istituito il Nucleo Maxiemergenze, con l’attivazione del Posto Medico Avanzato (PMA) di Orte e lo stato di preallerta per i PEIMAF (Piani di Emergenza Interna per il Massiccio Afflusso di Feriti) degli ospedali di zona. Valutata una possibile staffetta dei soccorritori tra il carcere e l’ospedale di Viterbo.

Incendio in carcere a Viterbo: detenuti intossicati e feriti

Oltre ai 20 detenuti circa che hanno riportato sintomi di intossicazione nell'incendio a Viterbo, all'interno del carcere Mammagialla, i soccorritori di Ares 118 hanno trasportato presso l'ospedale di Viterbo una persona in codice rosso e 6 in codice giallo. Nella struttura, inoltre, si contano altri 10 detenuti feriti classificati tra codici giallo, per quanto riguarda un detenuto e verde, altre nove persone.