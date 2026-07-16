Omicidio nel carcere Mammagialla di Viterbo, detenuto uccide a coltellate un compagno di cella 27enne

Un detenuto 27enne è morto, ucciso a coltellate dal compagno di cella nel carcere Mammagialla di Viterbo. Sul caso indaga la Procura.

Un'immagine dell'interno del carcere di Viterbo (Immagine di repertorio)

Omicidio nel carcere Mammagialla di Viterbo, dove un detenuto ha ucciso a coltellate un compagno di cella. È successo nella mattinata di oggi, giovedì 16 luglio, nella casa circondariale Nicandro Izzo. Come appreso da Fanpage.it la vittima aveva ventisette anni di origine magrebina del quale non è stata ancora resa nota l'identità. I fatti sono accaduti nel cortile durante l'ora d'aria. Non è ancora chiaro il movente dell'aggressione, se sia scaturita per motivi maturati in carcere tra detenuti o altro. Sul caso indaga la Procura della Repubblica di Viterbo.

Secondo quanto ricostruito finora tra i due detenuti sarebbe nata una lite nel cortile del carcere durante l'ora d'aria. Uno dei due ha colpito l'altro, un ventisettenne, impugnando con coltello e sferrandogli diversi fendenti al corpo. La vittima si è accasciata a terra. Poco dopo l'accaduto sono intervenuti gli agenti della polizia penitenziaria di turno e le forze dell'ordine. È stato chiesto anche l'intervento urgente di un'ambulanza. Ma per l'uomo non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita. Le ferite erano troppo gravi.

Sono in corso le indagini, per ricostruire la dinamica esatta dell'accaduto e per risalire al movente dell'aggressione. Terminate le verifiche sul posto, la salma è stata trasferita in obitorio, dove si trova a disposizione dell'Autorità giudiziaria. Non è la prima volta che si verifica un omicidio nel carcere Mammagialla di Viterbo. Nel dicembre 2023 un detenuto quarantanovenne ha aggredito e ucciso il compagno di cella durante una lite.