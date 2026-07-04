Le prime parole della ministra Roccella dopo la scomparsa del marito: “Momento tragico e lacerante”

La ministra della Famiglia Eugenia Roccella, per la prima volta da quando il marito è scomparso nel lago di Vico, ha pubblicato una dichiarazione sui suoi profili social. Si tratta di una foto di lei insieme al marito, Luigi Cavallari. La ministra ha detto che si tratta di un momento “tragico e lacerante” e ha ringraziato per l’affetto ricevuto.

Eugenia Roccella sta vivendo un momento "tragico e lacerante". Lo ha scritto sui social in quella che è di fatto la sua prima dichiarazione pubblica da quando il marito, Luigi Cavallari, è scomparso nel lago di Vico, in provincia di Viterbo. Da allora – era sabato 27 giugno – le ricerche sono in corso, tra enormi difficoltà che rallentano i tempi. All'opera ci sono reparti specializzati che non stanno risparmiando gli sforzi, ma le condizioni del lago rendono molto complesse le operazioni.

La solidarietà nei confronti della ministra era arrivata immediatamente, la settimana scorsa, da tutto lo spettro politico. Dal governo, dove Giorgia Meloni aveva preso posizione sui social a nome di tutti i membri dell'esecutivo poco dopo la diffusione della notizia; ai leader di opposizione, come Elly Schlein, che aveva espresso "vicinanza" propria e del Pd "nel dolore e nell'apprensione di queste ore difficili". Una volta ritornati in Aula, questa settimana, diversi parlamentari hanno usato il loro tempo nell'emiciclo per mandare affetto e sostegno a Roccella. Moltissimi esponenti politici di spicco hanno dichiarato pubblicamente la loro vicinanza, e diversi l'hanno contattata anche in privato per ribadire il messaggio. Cosa che, ovviamente, avranno fatti numerosi parenti, amici e conoscenti della coppia.

"Sto cercando di rispondere personalmente a ciascuno, e so che comprenderete se ci metto un po'", ha scritto oggi Roccella. Come detto, si tratta delle prime parole pubbliche da quando è avvenuto l'incidente sul lago di Vico, dove Cavallari si sarebbe sentito male dopo essersi tuffati da un'imbarcazione durante una normale gita nel fine settimana con la moglie. Naturalmente, nell'ultima settimana l'attività politica in pubblico della ministra della Famiglia e delle Pari opportunità è stata completamente sospesa.

Roccella, comunque, ci ha tenuto a "ringraziare anche attraverso questa pagina tutti coloro che in vario modo in questi giorni difficili mi hanno fatto giungere la propria vicinanza". Ha sottolineato che si tratta di "un’ondata di affetto che, in un momento per me così tragico e lacerante, mi commuove e mi aiuta ad andare avanti". Non è ancora chiaro quali possano essere le tempistiche per la conclusione delle ricerche.