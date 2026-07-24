Tragico incidente in vacanza in Kenya, muore avvocatessa Sidney Serpetri: feriti marito e figlio adolescente
Tragedia in Kenya dove una turista italiana di 52 anni, Sidney Serpetri, è morta a seguito di un incidente stradale mentre si trovava in vacanza con la famiglia nel paese africano. Secondo una prima ricostruzione, la donna, avvocatessa fiorentina originaria del Ferrarese, è stata vittima di un terribile schianto frontale mentre viaggiava in auto con marito e figlio piccolo sulla strada costiera che collega due delle principali città che si affacciano sull'Oceano indiano, Mombasa e Malindi.
La famiglia toscana aveva preso a noleggio un mezzo con conducente per spostarsi ma durante il tragitto è rimasta coinvolta nel terribile incidente in cui ha perso la vita anche l'autista del mezzo. Fatale sarebbe stato uno schianto frontale tra la vettura su cui si trovavano e un camion che proveniva dalla direzione opposta di marcia e all'improvviso avrebbe sbandato e invaso la corsia opposta finendo per travolgere l'auto con i turisti italiani.
Per la 52enne purtroppo non c'è stato nulla da fare. Nell'incidente sono rimasti feriti in maniera seria anche il marito e il figlio adolescente della donna che sono stati quindi soccorsi e trasportati in ospedale a Mombasa dove sono stati ricoverati. Secondo le prime informazioni raccolte, i due fortunatamente non sarebbero né in pericolo di vita né in gravi condizioni. Del caso è stata subito informata l'ambasciata italiana a Nairobi che si è attivata impeditamente per prendere contatti con la famiglia sia per prestare ogni assistenza ai due connazionali feriti e ricoverati in ospedale sia per il rimpatrio della salma della 52enne deceduta.
La notizia è arrivata all'improvviso a Firenze dove la donna, originaria del Ferrarese e con studi a Bologna, esercitava come avvocatessa. La famiglia non era alla sua prima vacanza in Kenya dove era sttaa più volte e aveva diversi contatti. pare che il gruppo si stesse recando proprio da cluni amici nella cittadina turistica di Malindi quando è avvenuta la tragedia la cui dinamica è ancora al vaglio delle autorità keniane.