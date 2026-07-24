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Tragico incidente in vacanza in Kenya, muore avvocatessa Sidney Serpetri: feriti marito e figlio adolescente

Nel terribile incidente ha perso la vita anche l’autista del mezzo su cui viaggiava la famiglia italiana. Fatale uno schianto frontale tra la vettura su cui si trovava la famiglia toscana e un camion che proveniva dalla direzione opposta.
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A cura di Antonio Palma
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Tragedia in Kenya dove una turista italiana di 52 anni, Sidney Serpetri, è morta a seguito di un incidente stradale mentre si trovava in vacanza con la famiglia nel paese africano. Secondo una prima ricostruzione, la donna, avvocatessa fiorentina originaria del Ferrarese, è stata vittima di un terribile schianto frontale mentre viaggiava in auto con marito e figlio piccolo sulla strada costiera che collega due delle principali città che si affacciano sull'Oceano indiano, Mombasa e Malindi.

La famiglia toscana aveva preso a noleggio un mezzo con conducente per spostarsi ma durante il tragitto è rimasta coinvolta nel terribile incidente in cui ha perso la vita anche l'autista del mezzo. Fatale sarebbe stato uno schianto frontale tra la vettura su cui si trovavano e un camion che proveniva dalla direzione opposta di marcia e all'improvviso avrebbe sbandato e invaso la corsia opposta finendo per travolgere l'auto con i turisti italiani.

Per la 52enne purtroppo non c'è stato nulla da fare. Nell'incidente sono rimasti feriti in maniera seria  anche il marito e il figlio adolescente della donna che sono stati quindi soccorsi e trasportati in ospedale a Mombasa dove sono stati ricoverati. Secondo le prime informazioni raccolte, i due fortunatamente non sarebbero né in pericolo di vita né in gravi condizioni. Del caso è stata subito informata l'ambasciata italiana a Nairobi che si è attivata impeditamente per prendere contatti con la famiglia sia per prestare ogni assistenza ai due connazionali feriti e ricoverati in ospedale sia per il rimpatrio della salma della 52enne deceduta.

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La notizia è arrivata all'improvviso a Firenze dove la donna, originaria del Ferrarese e con studi a Bologna, esercitava come avvocatessa. La famiglia  non era alla sua prima vacanza in Kenya dove era sttaa più volte e aveva diversi contatti. pare che il gruppo si stesse recando proprio da cluni amici nella cittadina turistica di Malindi quando è avvenuta la tragedia la cui dinamica è ancora al vaglio delle autorità keniane.

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