Governo, in Cdm la nuova stretta sui minori, Meloni: “Chi sbaglia paga”. Schlein: “È propaganda”, news in diretta

Meloni. In Cdm arriva un nuovo ddl contro la criminalità minorile. Tutti i minori dai 14 anni in su saranno considerati imputabili. "Il nostro ordinamento prevede attualmente che un minore tra i 14 e 18 anni risponda del reato solo se un giudice accerta che fosse capace di intendere e di volere. Con questo provvedimento quella capacità si presume sempre. Chi sbaglia paga, anche se minorenne", dice Meloni. Schlein attacca: "Niente sui carburanti, basta con la propaganda". Prosegue intanto l'iter delle legge elettorale ma il nodo delle preferenze attanaglia la maggioranza.