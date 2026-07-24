Governo, in Cdm la nuova stretta sui minori, Meloni: “Chi sbaglia paga”. Schlein: “È propaganda”, news in diretta

Il Consiglio dei ministri vara una nuova stretta sui minori in caso di reati: dai 14 ai 18 anni saranno sempre considerati imputabili. Il provvedimento estende la possibilità di dichiarare punibile anche il minore sopra i 14 anni salvo venga accertata l'incapacità di intendere e volere. "Chi sbaglia risponde delle sue azioni, anche se minorenne", dice Meloni. Un disegno di legge precisa il ministro Nordio, che "facilita le indagini in caso di delinquenza minorile, fenomeno in aumento". Attacca il Pd: "Così criminalizzano un'intera generazione".
"Ci rendiamo conto che hanno fatto un CdM senza affrontare per un'altra volta il problema della benzina che è tornata a costare più di 2 euro? Questi sono i problemi concreti che gli italiani si aspettano che un governo affronti. Basta con la propaganda", dice Elly Schlein.
Prosegue l'iter della legge elettorale. Al Senato da lunedì cominceranno le audizioni. Il termine per gli emendamenti dovrebbe essere fissato nella settimana successiva mentre per il voto bisognerà aspettare la fine della pausa estiva. Resta l'incognita sulle preferenze.
Governo Meloni, le ultime notizie in diretta
Meloni. In Cdm arriva un nuovo ddl contro la criminalità minorile. Tutti i minori dai 14 anni in su saranno considerati imputabili. "Il nostro ordinamento prevede attualmente che un minore tra i 14 e 18 anni risponda del reato solo se un giudice accerta che fosse capace di intendere e di volere. Con questo provvedimento quella capacità si presume sempre. Chi sbaglia paga, anche se minorenne", dice Meloni. Schlein attacca: "Niente sui carburanti, basta con la propaganda". Prosegue intanto l'iter delle legge elettorale ma il nodo delle preferenze attanaglia la maggioranza.