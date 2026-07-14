Moto contro bici a Passo Sella, ciclista muore 19 giorni dopo: Laura Viktoria Härtig era in viaggio di nozze

È morta dopo 19 giorni di ricovero Laura Viktoria Härtig, la ciclista tedesca ferita nell’incidente, avvenuto lo scorso 23 giugno, con l’ex sciatore Peter Runggaldier al Passo Sella, in Trentino. La 30enne era in viaggio di nozze con il marito, si erano sposati pochi giorni prima.

Laura Viktoria Härtig (Foto Instagram ‘alltimmelaura')

Dopo 19 giorni di ricovero è morta Laura Viktoria Härtig, la ciclista tedesca di 30 anni rimasta gravemente ferita in un incidente stradale del 23 giugno scorso, avvenuto sulla strada statale 242 del passo Sella. Il sinistro aveva visto coinvolto l'ex campione dello sci alpino azzurro Peter Runggaldier.

Quest'ultimo, 57 anni, originario della Val Gardena, stava procedendo in salita in sella alla sua motociclista e, per cause ancora in corso di accertamento, si era scontrato con la ciclista diretta verso valle, a Canazei.

Runggaldier, uno degli sciatori di maggior successo in Italia negli anni '90 (argento in discesa libera ai Mondiali 1991 e vittoria Coppa del mondo di supergigante 1995), a seguito dell'incidente aveva riportato diverse fratture e un trauma addominale ed era stato elitrasportato in ospedale a Trento.

A quanto si apprende Härtig, originaria di Penzberg, si trovava in Trentino per un viaggio di nozze assieme al marito (si era sposata pochi giorni prima dell'incidente).

La 30enne era stata soccorsa e ricoverata in condizioni gravissime all'ospedale di Bolzano. Successivamente la donna era stata trasferita alla clinica di Murnau in Baviera dov'è successivamente deceduta.

Sul luogo dell’incidente erano intervenuti operatori di Trentino Emergenza e dell’Aiut Alpin Dolomites con due elicotteri, oltre a un’automedica e a un’ambulanza della Croce Bianca.

Erano presenti anche i Vigili del fuoco volontari di Canazei, impegnati nella messa in sicurezza dell’area, mentre gli agenti della Polizia locale della Val di Fassa e di Moena, insieme ai Carabinieri della Compagnia di Cavalese, avevano effettuato i rilievi del caso.

La donna, riporta il Corriere, era una nota influencer, molto seguita sui social network. Aveva visitato il Trentino in numerose altre occasioni. Härtig era un’appassionata sportiva e praticava anche lo sci, il giorno dell’incidente era lei a guidare il marito nell’escursione in mountain bike a Passo Sella.

Su Instagram ‘alltimmelaura' contava oltre 51mila follower. Molti post pubblicati sono ambientati durante gite a piedi e in bici sulle Dolomiti, mentre l'ultimo commovente video, con la scritta "cordata per la vita", mostra Laura durante il fatidico sì su un prato nel cuore delle Dolomiti, circondata da un numeroso gruppo di parenti e amici.

È probabile che nei prossimi giorni la Procura di Trento apra un fascicolo con l'ipotesi di reato di omicidio stradale. Runggaldier risultava già indagato per lesioni stradali gravissime.