Governo Meloni, oggi si vota sulla legge elettorale: attesa per le divisioni del centrodestra sulle preferenze. Nel pomeriggio Cdm: news in diretta

Le ultime notizie in diretta sulla crisi interna al governo Meloni: oggi partono le votazioni per la legge elettorale. In Aula alla Camera, dalle ore 14, i partiti si confrontano sugli emendamenti alla riforma elettorale. Il più discusso è quello sugli emendamenti, che Fratelli d'Italia ha presentato senza la firma di Lega e Forza Italia. Ma gli alleati potrebbero cedere, dato che si tratta di preferenze ‘soft' che permetteranno comunque ai leader Tajani e Salvini di decidere a tavolino la gran parte degli eletti.
Questa mattina Giorgia Meloni è a Doha, prenderà parte alla cerimonia di condoglianze per l'Emiro Padre del Qatar. Nel pomeriggio il rientro in Italia: è in programma un Consiglio dei ministri che potrebbe includere anche un nuovo disegno di legge in materia di sicurezza.
Conte: "Cambiano le regole del gioco elettorale ma riusciremo a fermarli"
"Con tutte le urgenze del Paese, questo governo ha bloccato i lavori parlamentari per cambiare le regole del gioco elettorale. Con la scusa della stabilità, Meloni punta direttamente all'inamovibilità: la sua priorità è questa, non le interessano giovani e donne sottopagati, gli anziani che rinunciano alle cure, le imprese che non reggono il peso di tasse e caro-bollette", lo afferma Giuseppe Conte in un'intervista a La Repubblica . "Abbiamo presentato una proposta di legge elettorale che prevede un proporzionale puro, soglia di sbarramento al 3% e preferenze – spiega il leader del Movimento Cinque Stelle -. Ma abbiamo lavorato anche con le altre forze di opposizione per condurre una battaglia unitaria per fermare con durezza la legge". Secondo Conte, se non si riesce a bloccare il ‘Melonellum', almeno si devono superare le liste bloccate: "Pensiamo al male minore, alla riduzione del danno – afferma – per questo, da ultimo, come M5s abbiamo presentato un emendamento per introdurre le preferenze, abrogando anche l'indicazione del premier e riconducendo il premio di maggioranza a una dimensione accettabile". "Ricorreremo a tutte le strategie parlamentari possibili per far scoppiare le loro contraddizioni e affossare la legge, denunciando anche l'ipocrisia di Fratelli d'Italia che, dopo aver accroccato una legge che non offre nessuna possibilità all'elettore di poter scegliere i propri candidati, ora tenta di prendere in giro gli italiani: nella loro nuova proposta i capilista restano bloccati e ci sono le crocette per gli altri candidati, ma questo vale solo per i partiti più grandi", aggiunge Conte.
Lupi: "Proposta sulle preferenze soddisfa tutti, intesa è possibile. Se ci dividiamo è un disastro"
"Credo che possa soddisfare tutti perché è previsto sia il capolista bloccato, per salvaguardare l'elezione di parlamentari che sono fondamentali e rappresentano la classe dirigente in un partito, sia la volontà degli elettori, che devono, come ha anche chiesto la Corte costituzionale, poter effettuare una scelta", lo dichiara Maurizio Lupi, leader di Noi moderati, in un'intervista al Corriere della Sera sull'emendamento alla legge elettorale, che istituisce le preferenze, presentato insieme a Fratelli d'Italia e Udc. Un emendamento secondo Lupi "molto equilibrato", che tiene conto "delle ragioni degli uni e dei dubbi degli altri". Per Lupi la speranza è che il centrodestra non si dividerà nel voto sulle preferenze. "Indipendentemente dai possibili giochetti che potrebbe mettere in atto un'opposizione da cui ci aspettavamo una posizione molto diversa: sulle leggi che riguardano il futuro della Nazione bisogna collaborare, non si può usare ogni tema politico a fini propagandistici", afferma Lupi, che definisce "assolutamente legittimo" che Forza Italia e Lega si siano opposte. "Ciascun partito ha la propria posizione, posso capire chi ha dubbi – dice Lupi-. Stiamo ancora lavorando in queste ore per trovare una posizione unitaria ma rispettiamo il loro dibattito interno, quello che avverrà prima del voto in tutti i gruppi parlamentari". "Abbiamo fatto un lavoro enorme per scrivere una legge elettorale che ci mette d'accordo su tutto, a partire dai due principi cardine: governabilità e stabilità – sottolinea Lupi-. Per noi e FdI è giusto anche aggiungere quello della rappresentatività, anche per incentivare gli elettori ad andare a votare, ovviamente tenendo conto dell'esigenza mostrata da tante parlamentari di assicurare la parità di genere. E abbiamo anche finalmente istituito il voto per i fuorisede, che l'opposizione invocava e che anche noi riteniamo giusto".
La Russa: "Nostro emendamento sulle preferenze è identico a quello che presentai io"
"L'emendamento che domani viene votato è praticamente identico a quanto ebbi a proporre quando fu approvata l'attuale legge elettorale. Fu bocciato da tutti e fu solo Fratelli d'Italia, che aveva solo nove parlamentari, a votare a favore. Ne presentai uno che prevedeva tutte le preferenze, sapendo che sarebbe stato bocciato, come sarebbe bocciato oggi, e uno di mediazione, identico a quello che viene presentato adesso, in base al quale il capolista di ogni partito non ha bisogno di preferenza, è eletto se è attribuito un seggio a quel partito, gli altri sono con le preferenze". Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, a margine della Partita del Cuore. "Aggiungo che poiché in ogni partito ogni candidato può essere candidato fino a cinque volte, in cinque posti separati, significa che spetta ai partiti decidere: se lo candidi in cinque posti vuol dire che può essere eletto in uno solo, negli altri quattro le preferenze sono totali, come chiede oggi l'opposizione".
Governo Meloni, le ultime notizie in diretta
È arrivato il giorno in cui si contano i voti sulla legge elettorale. In Aula alla Camera alle ore 14 partono le votazioni sugli emendamenti dei partiti. Il centrodestra conta di riuscire a trovare un accordo sulle preferenze, la questione che ha diviso di più la coalizione. Lega e Forza Italia, alla fine, potrebbero cedere al compromesso offerto da Fratelli d'Italia. Resta però la possibilità del voto segreto che potrebbe sparigliare le carte. Nel pomeriggio dovrebbe svolgersi un Consiglio dei ministri, ancora non convocato ufficialmente, con un nuovo ddl Sicurezza all'ordine del giorno.