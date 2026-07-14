Governo Meloni, oggi si vota sulla legge elettorale: attesa per le divisioni del centrodestra sulle preferenze. Nel pomeriggio Cdm: news in diretta

"Credo che possa soddisfare tutti perché è previsto sia il capolista bloccato, per salvaguardare l'elezione di parlamentari che sono fondamentali e rappresentano la classe dirigente in un partito, sia la volontà degli elettori, che devono, come ha anche chiesto la Corte costituzionale, poter effettuare una scelta", lo dichiara Maurizio Lupi, leader di Noi moderati, in un'intervista al Corriere della Sera sull'emendamento alla legge elettorale, che istituisce le preferenze, presentato insieme a Fratelli d'Italia e Udc. Un emendamento secondo Lupi "molto equilibrato", che tiene conto "delle ragioni degli uni e dei dubbi degli altri". Per Lupi la speranza è che il centrodestra non si dividerà nel voto sulle preferenze. "Indipendentemente dai possibili giochetti che potrebbe mettere in atto un'opposizione da cui ci aspettavamo una posizione molto diversa: sulle leggi che riguardano il futuro della Nazione bisogna collaborare, non si può usare ogni tema politico a fini propagandistici", afferma Lupi, che definisce "assolutamente legittimo" che Forza Italia e Lega si siano opposte. "Ciascun partito ha la propria posizione, posso capire chi ha dubbi – dice Lupi-. Stiamo ancora lavorando in queste ore per trovare una posizione unitaria ma rispettiamo il loro dibattito interno, quello che avverrà prima del voto in tutti i gruppi parlamentari". "Abbiamo fatto un lavoro enorme per scrivere una legge elettorale che ci mette d'accordo su tutto, a partire dai due principi cardine: governabilità e stabilità – sottolinea Lupi-. Per noi e FdI è giusto anche aggiungere quello della rappresentatività, anche per incentivare gli elettori ad andare a votare, ovviamente tenendo conto dell'esigenza mostrata da tante parlamentari di assicurare la parità di genere. E abbiamo anche finalmente istituito il voto per i fuorisede, che l'opposizione invocava e che anche noi riteniamo giusto".