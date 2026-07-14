Iran, la guerra in diretta: USA attaccano Teheran, Trump: “Li stiamo colpendo duramente”. Raid contro petroliere a Hormuz

Il Bahrein è stato nuovamente attaccato questa mattina presto, in risposta all'ultima ondata di raid aerei statunitensi. Il Bahrein ha fatto suonare le sirene di allarme missilistico per tre volte, esortando la popolazione a cercare riparo. Non si hanno notizie di danni o vittime a seguito dell'attacco."Alcuni depositi logistici di armi, un centro per le comunicazioni satellitari e l'edificio residenziale delle forze statunitensi sono stati presi di mira da missili e droni in Bahrein", ha fatto sapere la Guardia rivoluzionaria, come riferisce Tasnim."Nel secondo ciclo di attacchi missilistici e con droni, l'Iran ha colpito la Quinta flotta della Marina statunitense in Bahrein, danneggiando un deposito di carburante, un radar Patriot, un radar di controllo aereo e un sistema radar di allarme C-Ram", ha affermato la Guardia rivoluzionaria.