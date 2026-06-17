Cosa prevede l’accordo tra Usa e Iran: i 14 punti del testo ufficiale diffuso da Washington
Sono 14 i punti dell'accordo siglato tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra in Medio Oriente. Il testo ufficiale diffuso da Washington prevede ed elenca i punti chiave del memorandum tra cui le disposizioni per la riapertura dello Stretto di Hormuz, l'allentamento di alcune restrizioni finanziarie nei confronti dell'Iran e le aspettative durante i futuri colloqui tecnici sul programma nucleare iraniano.
A rendere noto cosa prevede l'accordo tra Usa e Iran è stato un alto funzionario dell'amministrazione statunitense che ha letto il documento intitolato "Memorandum d'intesa di Islamabad tra gli Stati Uniti d'America e la Repubblica islamica dell'Iran" e che lo stesso presidente Usa oggi ha ribattezzato "Accordo Trump". Si tratta dell'intesa raggiunta tra le due delegazioni e che verrà firmata ufficialmente venerdì in Svizzera e che sarà alla base di colloqui delle trattative che si svolgeranno tra i due paesi nei prossimi due mesi. "Se non chiudiamo in 60 giorni torneremo a bombardare" ha spiegato Infatti Trump dopo il G7 in Francia.
"Si tratta fondamentalmente di un accordo che ci permette di aprire immediatamente lo Stretto di Hormuz, impegna gli iraniani a distruggere il materiale nucleare e ci fornisce un meccanismo di regolazione: se gli iraniani intensificano il loro comportamento virtuoso, noi risponderemo intensificando gli aiuti economici, in modo da renderli un paese più prospero", ha affermato l'alto funzionario statunitense che ha letto il memoradum.
I 14 punti e cosa prevede l'accordo tra Usa e Iran
- Gli Stati Uniti d'America e la Repubblica Islamica dell'Iran e i loro alleati nell'attuale guerra firmano il presente Memorandum d'intesa per dichiarare la cessazione immediata e permanente delle operazioni militari su tutti i fronti, compreso il Libano, e si impegnano d'ora in poi a non iniziare alcuna guerra o operazione militare l'uno contro l'altro, ad astenersi dalla minaccia o dall'uso della forza l'uno contro l'altro e a garantire l'integrità territoriale e la sovranità del Libano. L'accordo finale confermerà la cessazione permanente della guerra su tutti i fronti, compreso il Libano, e le altre disposizioni del presente paragrafo.
- Gli Stati Uniti d'America e la Repubblica islamica dell'Iran si impegnano a rispettare la sovranità e l'integrità territoriale l'uno dell'altro e ad astenersi dall'interferire negli affari interni dell'altro.
- Gli Stati Uniti d'America e la Repubblica islamica dell'Iran si impegnano a negoziare e raggiungere l'accordo finale entro un massimo di 60 giorni, prorogabile di comune accordo.
- Immediatamente dopo la firma del presente Memorandum d'intesa, gli Stati Uniti d'America inizieranno la rimozione del blocco navale e di qualsiasi altro ostacolo nei confronti della Repubblica Islamica dell'Iran, e ripristinando il traffico entro un massimo di 30 giorni. Durante questo periodo, il traffico navale sarà proporzionale ai livelli di traffico prebellico da parte della Repubblica Islamica dell'Iran. Gli Stati Uniti d'America si impegnano inoltre a ritirare le proprie forze dalle vicinanze della Repubblica Islamica dell'Iran entro 30 giorni dalla stipula dell'accordo finale.
- A seguito della firma del presente Memorandum d'intesa, la Repubblica Islamica dell'Iran si impegnerà al massimo per garantire il transito sicuro e gratuito delle navi commerciali, per un periodo di soli 60 giorni, dal Golfo Persico al Mar d'Oman e viceversa. Il traffico delle navi commerciali inizierà immediatamente e, tenendo conto della necessità di rimuovere gli ostacoli tecnici e militari e di procedere allo sminamento da parte della Repubblica Islamica dell'Iran, il transito sarà ripristinato entro 30 giorni. La Repubblica Islamica dell'Iran avvierà un dialogo con il Sultanato dell'Oman per definire la futura amministrazione e i servizi marittimi nello Stretto di Hormuz, in accordo con gli altri Stati rivieraschi del Golfo Persico, nel rispetto del diritto internazionale applicabile e dei diritti sovrani degli Stati costieri dello Stretto di Hormuz.
- Gli Stati Uniti d'America si impegnano, insieme ai partner regionali, a elaborare un piano definitivo e concordato di comune accordo, del valore di almeno 300 miliardi di dollari, per la ricostruzione e lo sviluppo economico della Repubblica islamica dell'Iran. Il meccanismo di attuazione di tale piano sarà definito nell'ambito di un accordo finale entro 60 giorni. Tutte le licenze, le deroghe e le autorizzazioni necessarie per le relative transazioni finanziarie saranno concesse dagli Stati Uniti d'America.
- Gli Stati Uniti d'America si impegnano a porre fine a tutti i tipi di sanzioni contro la Repubblica islamica dell'Iran, comprese le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite: Risoluzioni del Consiglio dei Governatori dell'AIEA, tutte le sanzioni unilaterali statunitensi, primarie e secondarie, secondo un calendario concordato come parte dell'accordo finale. La Repubblica Islamica dell'Iran e gli Stati Uniti d'America riconoscono l'importanza cruciale della questione della cessazione delle sanzioni sopra menzionata e hanno espresso la loro intenzione di affrontare immediatamente tali questioni nei negoziati al fine di raggiungere un accordo reciproco.
- La Repubblica Islamica dell'Iran ribadisce che non si procurerà né svilupperà armi nucleari. Gli Stati Uniti d'America e la Repubblica Islamica dell'Iran hanno concordato di risolvere la questione dello smaltimento del materiale arricchito presente nell'arsenale secondo un meccanismo che sarà concordato di comune accordo, in conformità con il calendario menzionato al paragrafo sette, con la metodologia minima di diluizione in loco sotto la supervisione dell'AIEA. Le due parti hanno inoltre concordato di discutere la questione dell'arricchimento e altre questioni di comune accordo relative alle esigenze nucleari della Repubblica Islamica dell'Iran, sulla base di un quadro soddisfacente che sarà concordato nell'accordo finale. L'accordo finale confermerà le disposizioni del presente paragrafo e la Repubblica Islamica dell'Iran riconosce l'importanza cruciale delle questioni nucleari. Esprime la propria intenzione di affrontare immediatamente tali questioni nei negoziati al fine di raggiungere un accordo reciproco.
- In attesa dell'accordo definitivo, gli Stati Uniti d'America e la Repubblica Islamica dell'Iran concordano di mantenere lo status quo. La Repubblica Islamica dell'Iran manterrà l'attuale status quo del suo programma nucleare e gli Stati Uniti d'America non imporranno nuove sanzioni né dispiegheranno ulteriori forze nella regione.
- Gli Stati Uniti d'America si impegnano a rilasciare, immediatamente dopo la firma del presente Memorandum d'intesa e fino alla cessazione delle sanzioni, deroghe per l'esportazione di petrolio greggio, prodotti petroliferi e derivati iraniani, nonché per tutti i servizi associati, comprese le transazioni bancarie, le assicurazioni, il trasporto, ecc.
- Gli Stati Uniti d'America si impegnano a rendere pienamente disponibili i fondi e i beni congelati o vincolati della Repubblica Islamica dell'Iran al momento dell'attuazione del presente Memorandum d'intesa. Gli Stati Uniti d'America e la Repubblica Islamica dell'Iran concorderanno reciprocamente le procedure relative allo sblocco di tali fondi durante i negoziati. Tali fondi, sia che vengano ottenuti dal conto originario o trasferiti, saranno resi pienamente utilizzabili per il pagamento a qualsiasi beneficiario finale designato dalla Banca Centrale, ovvero il beneficiario finale designato dalla Banca Centrale della Repubblica Islamica dell'Iran. Gli Stati Uniti d'America si impegnano a rilasciare tutte le licenze e autorizzazioni necessarie a tal fine.
- Gli Stati Uniti d'America e la Repubblica islamica dell'Iran concordano sulla creazione di un meccanismo esecutivo per monitorare la corretta attuazione del presente Memorandum d'intesa e il futuro rispetto dell'accordo finale.
- Dopo la firma del presente Memorandum d'intesa, e subordinatamente all'inizio dell'attuazione dei paragrafi 1, 4, 5, 10 e 11 del presente Memorandum d'intesa, e alla continua attuazione di tali misure, gli Stati Uniti d'America e la Repubblica islamica dell'Iran avvieranno negoziati riguardanti l'accordo finale esclusivamente sugli altri paragrafi.
- L'accordo finale sarà ratificato da una risoluzione vincolante del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.