Cosa prevede l’accordo tra Usa e Iran: i 14 punti del testo ufficiale diffuso da Washington

A rendere noto cosa prevede il memorandum tra Usa e Iran per la fine della guerra è stato un alto funzionario dell’amministrazione statunitense che ha letto il documento che lo stesso presidente Usa oggi ha ribattezzato “Accordo Trump”. Ecco I 14 punti e cosa prevede l’accordo tra Usa e Iran.

Sono 14 i punti dell'accordo siglato tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra in Medio Oriente. Il testo ufficiale diffuso da Washington prevede ed elenca i punti chiave del memorandum tra cui le disposizioni per la riapertura dello Stretto di Hormuz, l'allentamento di alcune restrizioni finanziarie nei confronti dell'Iran e le aspettative durante i futuri colloqui tecnici sul programma nucleare iraniano.

A rendere noto cosa prevede l'accordo tra Usa e Iran è stato un alto funzionario dell'amministrazione statunitense che ha letto il documento intitolato "Memorandum d'intesa di Islamabad tra gli Stati Uniti d'America e la Repubblica islamica dell'Iran" e che lo stesso presidente Usa oggi ha ribattezzato "Accordo Trump". Si tratta dell'intesa raggiunta tra le due delegazioni e che verrà firmata ufficialmente venerdì in Svizzera e che sarà alla base di colloqui delle trattative che si svolgeranno tra i due paesi nei prossimi due mesi. "Se non chiudiamo in 60 giorni torneremo a bombardare" ha spiegato Infatti Trump dopo il G7 in Francia.

"Si tratta fondamentalmente di un accordo che ci permette di aprire immediatamente lo Stretto di Hormuz, impegna gli iraniani a distruggere il materiale nucleare e ci fornisce un meccanismo di regolazione: se gli iraniani intensificano il loro comportamento virtuoso, noi risponderemo intensificando gli aiuti economici, in modo da renderli un paese più prospero", ha affermato l'alto funzionario statunitense che ha letto il memoradum.

I 14 punti e cosa prevede l'accordo tra Usa e Iran