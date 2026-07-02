Finisce in ospedale dopo l’incidente in moto, Franco Bagnoli morto dopo 44 giorni: indagati 34 medici e infermieri

Franco Bagnoli è morto 44 giorni dopo l’ingresso in ospedale avvenuto in seguito a un incidente stradale con un’automobile guidata da un 80enne. Per la morte dell’uomo sono indagate 34 persone, oltre al conducente della vettura, tra medici e infermieri di strutture sanitarie collocate tra Cesena, Ravenna e Cervia.

Era finito in ospedale con diverse fratture riportate in seguito a un incidente stradale. Franco Bagnoli, 65 anni, è morto 44 giorni dopo il ricovero e un lungo percorso tra reparti e strutture sanitarie collocate tra Cesena, Ravenna e Cervia. Per la morte del 65enne sono indagati 34 medici tra chirurghi, anestesisti e altri specialisti e infermieri dell'Ausl e di strutture convenzionate. I dottori sono accusati di non aver assistito a dovere il 65enne nel corso del suo mese e mezzo di degenza. Insieme a loro è iscritto al registro degli indagati anche l'automobilista 80enne che il 25 luglio 2024 era alla guida della Hyundai coinvolta nello schianto con la moto di Bagnoli.

A riportare la notizia è Il Resto del Carlino. Ora saranno due perizie, una sulla dinamica del sinistro e una sul decorso clinico, a chiarire se il decesso di Bagnoli sia riconducibile solo all'incidente o se abbiano inciso eventuali colpe dei sanitari durante il ricovero. Dopo la morte del motociclista, avvenuta l'8 ottobre all'ospedale di Ravenna, il conducente della vettura contro la quale si era schiantato il mezzo a due ruote di Bagnoli dovrà rispondere di omicidio stradale, mentre i medici sono accusati di omicidio colposo.

Bagnoli aveva riportato diverse fratture, ma durante il ricovero sarebbero sopraggiunte anche delle complicanze di varia natura, tra cui occlusioni addominali. Il decesso è arrivato in seguito a un arresto cardiocircolatorio conseguente a un'insufficienza multiorgano. Il consulente tecnico del pm, pur in assenza dell'autopsia, ha evidenziato come il politrauma avesse compromesso l'equilibrio generale dell'organismo e ridotto la capacità del paziente di reagire alle successive complicanze. L'incarico ai periti è stato conferito ieri dal gip Andrea Galanti.

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La ricostruzione del sinistro stradale è invece stata affidata all'ingegnere Francesco Rendine, mentre la perizia medico-legale sarà svolta dalla dottoressa Raffaella Marino.