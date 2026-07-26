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Cade dal monopattino e si ferisce grave a Lavagna: muore 24 ore dopo in ospedale a Genova

Un uomo di 47 anni è stato gravemente ferito dopo una rovinosa caduta dal monopattino a Lavagna, in provincia di Genova. Purtroppo è morto 24 ore dopo nel reparto rianimazione dell’ospedale policlinico San Martino.
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A cura di Giorgia Venturini
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Nella notte tra venerdì e sabato un uomo di 47 anni è stato gravemente ferito dopo una rovinosa caduta dal monopattino. Purtroppo l'uomo è morto oggi 26 luglio nel reparto rianimazione dell'ospedale policlinico San Martino di Genova. Stando alle informazioni sull'accaduto, l'incidente è avvenuto in centro a Lavagna. Subito era stato lanciato l'allarme da parte di alcuni passanti: i sanitari del 118 lo hanno stabilizzato sul posto prima del disperato trasferimento in ospedale a causa del violento trauma facciale.

Nel grave incidente non sarebbero coinvolti altri mezzi. Ancora da capire però perché la caduta è stata così grave, soprattutto dal momento che l'uomo indossava correttamente il caschetto e il monopattino aveva tutte le dotazioni necessarie. Subito il trasferimento in ospedale dove è stato immediatamente ricoverato nel reparto di rianimazione. Poi il decesso nel pomeriggio di oggi 26 luglio. Si procederanno con tutti gli accertamenti del caso.

Non è l'unico incidente in monopattino di questi giorni. Martedì 21 luglio un ragazzo di sedici anni è stato travolto da un'automobile mentre si trovava sul suo monopattino elettrico a Cardazzo, una frazione di Bosnasco, nel Pavese. Il sedicenne ha riportato ferite troppo gravi e purtroppo è morto poco dopo. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e gli operatori sanitari del 118.

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Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, il ragazzo viaggiava sul mezzo a due ruote senza casco e senza luci. Una Fiat Panda, guidata da un uomo di 72 anni, non avrebbe visto il monopattino e lo ha travolto: il giovane è stato scaraventato per diversi metri di distanza.

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