Studente di 24 anni trovato morto in casa a Genova, la sera prima era stato a una festa: indagini in corso

Uno studente Erasmus di 24 anni è stato trovato morto in un appartamento di Genova. La sera prima aveva partecipato a una festa. Sul corpo non sono stati riscontrati segni di violenza, indagini in corso.

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Un ragazzo francese di 24 anni è stato trovato morto nella mattinata di oggi, martedì 14 luglio, in un appartamento di Genova. A dare l'allarme intorno alle ore 11, a quanto si apprende, sono stati i suoi coinquilini che si sono accorti che non si era alzato dal letto.

Il fatto è avvenuto in uno stabile situato in via Gramsci, nel centro storico del capoluogo ligure. Secondo quanto è stato ricostruito dai quotidiani locali, il ragazzo era un studente Erasmus e nella serata di ieri, lunedì 13 luglio, aveva partecipato a un festa.

Dopo essere rientrato a casa, si sarebbe coricato a letto completamente vestito. Così sarebbe stato trovato da coinquilini e soccorritori intervenuti sul posto dopo aver ricevuto la richiesta di aiuto.

Sul posto sono rapidamente sopraggiunti il 118 e i volontari della Croce verde genovese, con l'automedica. Insieme a loro anche i Carabinieri della stazione della Maddalena.

A nulla, purtroppo, sono serviti gli sforzi dei sanitari giunti nell'appartamento, il personale medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso.

Da un primo esame esterno sul corpo del ragazzo non sarebbero stati riscontrati segni di violenza. L'ipotesi prevalente è che il 24enne sia stato colto da un malore mentre dormiva.

Sono in corso accertamenti. Le indagini sono state affidate ai Carabinieri, coordinati dalla pubblico ministero di turno Paola Crispo. I militari dell'Arma si occuperanno dei rilievi del caso per tentare di fare piena luce sull'accaduto e per chiarire dinamica e causa del decesso.

Pochi mesi fa un episodio simile ha visto coinvolta una studentessa italiana, Sofia Barillà, 20enne palermitana. Il 31 maggio la giovane era stata trovata morta nel bagno della sua abitazione in Portogallo. Era all’estero per un Erasmus di 6 mesi. Il decesso, stando a quanto emerso dall'autopsia, era avvenuto per cause naturali, a seguito di un’ischemia cardiaca.