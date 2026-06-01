Trovata morta in casa in Portogallo Sofia Barillà, studentessa italiana di 20 anni
Sofia Barillà, una studentessa di 20 anni di origini palermitane, è stata trovata morta a Caldas da Rainha, città del Portogallo in cui stava svolgendo l'Erasmus presso un'università dove frequentava un corso in ambito biomedico.
La ragazza è stata trovata senza vita ieri sera nell'appartamento in cui viveva in affitto. I genitori, informati e assistiti dalla Farnesina, sono arrivati in Portogallo oggi stesso. Non si conoscono ancora i motivi che hanno portato al decesso della giovane ma, come apprende l'Adnkronos, potrebbe trattarsi di cause naturali.
Con ogni probabilità sarà disposta l'autopsia. L’ambasciata italiana a Lisbona – a quanto si apprende – sta seguendo il caso con la massima attenzione sin dalla prima segnalazione, mantenendo i contatti con i familiari e fornendo ogni necessaria assistenza consolare.