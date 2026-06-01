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Trovata morta in casa in Portogallo Sofia Barillà, studentessa italiana di 20 anni

Sofia Barillà, 20 anni, stava frequentando l’Erasmus: è stata trovata morta nell’appartamento in cui viveva a Caldas da Rainha, in Portogallo. Con ogni probabilità sarà disposta l’autopsia, ma si ipotizza che il decesso abbia avuto cause naturali.
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A cura di Davide Falcioni
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Sofia Barillà, una studentessa di 20 anni di origini palermitane, è stata trovata morta a Caldas da Rainha, città del Portogallo in cui stava svolgendo l'Erasmus presso un'università dove frequentava un corso in ambito biomedico.

La ragazza è stata trovata senza vita ieri sera nell'appartamento in cui viveva in affitto. I genitori, informati e assistiti dalla Farnesina, sono arrivati in Portogallo oggi stesso. Non si conoscono ancora i motivi che hanno portato al decesso della giovane ma, come apprende l'Adnkronos, potrebbe trattarsi di cause naturali.

Con ogni probabilità sarà disposta l'autopsia. L’ambasciata italiana a Lisbona – a quanto si apprende – sta seguendo il caso con la massima attenzione sin dalla prima segnalazione, mantenendo i contatti con i familiari e fornendo ogni necessaria assistenza consolare.

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