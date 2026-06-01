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Trovata morta in casa in Portogallo Sofia Barillà, studentessa italiana di 20 anni

Sofia Barillà, 20 anni, stava frequentando l’Erasmus: è stata trovata morta nell’appartamento in cui viveva a Caldas da Rainha, in Portogallo. Con ogni probabilità sarà disposta l’autopsia, ma si ipotizza che il decesso abbia avuto cause naturali.