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Monika morta a 33 anni con la sua neonata durante il parto: con loro in casa c’erano solo gli altri due figli

Tragedia a Carrick-on-Suir, in Irlanda. Monika Kubasiewicz è morta insieme alla sua neonata durante un parto in casa. È stato il compagno a trovare i corpi dopo essere rincasato. In casa al momento del dramm c’era gli altri due figli piccoli, di 4 e 3 anni. Indagini in corso, disposta l’autopsia.
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A cura di Biagio Chiariello
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Monika Kubasiewicz
Monika Kubasiewicz

Monika Kubasiewicz è morta a soli 33 anni mentre dava alla luce la sua bambina. Anche la neonata non è sopravvissuta. La tragedia è avvenuta a Carrick-on-Suir, nella contea di Tipperary, in Irlanda. Secondo le prime informazioni fornite dalle autorità, il decesso sarebbe avvenuto durante le fasi del parto, probabilmente nelle ore notturne o all’alba di venerdì 8 maggio. I corpi della donna e della piccolina sono stati scoperti più tardi, intorno all’ora di pranzo, dal compagno, all’interno del bagno dell’abitazione di Blackthorn Close, a Greenhill Village.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi e i Gardaí, che hanno potuto soltanto constatare la morte di madre e figlia. Le prime ricostruzioni indicano che entrambe sarebbero decedute diverse ore prima del ritrovamento.

Monika era di origini polacche. La famiglia viveva nella casa da circa tre mesi e con loro c’erano anche due bambini piccoli, di 4 e 3 anni. Prima di trasferirsi, la coppia aveva attraversato un periodo complesso: dopo aver gestito un negozio a Clonmel, chiuso durante la pandemia nel 2020, si era ritrovata in sistemazioni temporanee prima di riuscire a ricostruire una stabilità abitativa.

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Gli investigatori irlandesi non sospettano alcun reato. L’ipotesi principale resta quella di una complicazione medica improvvisa legata al parto. L’autopsia sul corpo della madre è già stata eseguita, mentre quella sulla neonata è attesa nei prossimi giorni.

In una nota, un portavoce dei Gardaí ha dichiarato: “Continuiamo a indagare su tutte le circostanze relative al ritrovamento dei corpi di una donna (di circa 30 anni) e di un neonato in una residenza privata a Carrick-on-Suir, nella contea di Tipperary, venerdì 8 maggio 2026”.

La vicenda ha profondamente colpito la comunità locale. Il consigliere di Sinn Féin, David Dunne, ha invitato a evitare speculazioni: “C’è stata una tragedia a Carrick-on-Suir. Chiedo alle persone di non speculare su quanto accaduto e di non condividere informazioni non verificate”.

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