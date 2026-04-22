Catanzaro, madre si getta dal balcone di casa al terzo piano coi tre figli: morta la donna e due bimbi

La donna si è lanciata dal balcone del terzo piano con i tre figli piccoli. Morta lei, un bimbo di 4 anni e un neonato di 4 mesi. Gravissima la più grande, sei anni, ricoverata in Rianimazione all’Ospedale Pugliese. Da chiarire il contesto in cui è maturato il gesto estremo, pare che la 46enne soffrisse di lievi disturbi psichici.

immagine di repertorio

Una donna di 46 anni si è lanciata dal balcone della propria abitazione al terzo piano insieme ai suoi tre figli piccoli. La tragedia si è consumata nella notte tra martedì e mercoledì in via Zanotti Bianco, a Catanzaro.

Nell’impatto hanno perso la vita la donna, un bambino di quattro anni e un neonato di appena quattro mesi.

L'ipotesi ritenuta più probabile al momento è l'omicidio-suicidio.

L’unica sopravvissuta è una bambina di sei anni, anche lei precipitata insieme alla madre e ai fratelli. La piccola è stata trasportata in condizioni gravissime all’Ospedale Pugliese-Ciaccio, dove è ricoverata nel reparto di Rianimazione. I medici la tengono sotto stretto monitoraggio, ma le sue condizioni restano critiche.

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Sul posto sono intervenuti tempestivamente gli equipaggi delle Volanti della Questura e il personale del 118. La zona è stata messa in sicurezza per permettere i rilievi del caso. Sul posto la pm di turno Graziella Viscomi che ha aperto un fascicolo e sta coordinando le indagini per ricostruire la dinamica e il contesto di questo drammatico gesto.

Al momento restano da chiarire le ragioni che hanno spinto la donna a compiere un atto tanto estremo, trascinando con sé i tre figli. Le indagini sono affidate alla squadra mobile della questura di Catanzaro, sotto il coordinamento della Procura locale.

Secondo le prime ricostruzioni della Polizia, pare soffrisse di lievi disturbi psichici, ma nulla aveva mai fatto presagire un simile epilogo. La quarantaseienne viene descritta dai vicini come una persona "tranquilla, schiva e molto religiosa", riportano i giornali locali. Lavorava in rsa della zona. In queste ore gli inquirenti stanno ascoltando il marito della donna per ricostruire con maggiore precisione il contesto in cui si è consumato il dramma.

I tre corpi sono stati trasferiti all'Istituto di Medicina legale del Policlinico di Germaneto dove dovrebbero essere eseguite le autopsie.