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Alessandria, dopo una lite figlia tenta di accoltellare la madre che per salvarsi si getta dal balcone

La donna è ricoverata in condizioni gravissime dopo essersi gettata dal balcone di casa per tentare di sfuggire alla figlia, una ragazza di 30 anni, che voleva accoltellarla durante una lite.
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A cura di Davide Falcioni
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Una lite familiare ha rischiato di trasformarsi in tragedia ieri pomeriggio in una villetta di Carentino, in provincia di Alessandria, dove una donna di circa 60 anni è rimasta gravemente ferita al termine di una violenta aggressione subita all’interno della propria casa. A intervenire sono stati i Carabinieri della locale Stazione, allertati da una vicina che ha chiamato il numero unico di emergenza 112 dopo aver assistito alla scena e aver prestato i primi soccorsi alla vittima.

Stando quanto ricostruito dai militari, la vittima sarebbe stata aggredita dalla figlia trentenne nel corso di una lite degenerata in pochi minuti. Nel tentativo di sfuggire a un attacco, presumibilmente sferrato con un coltello, la sessantenne si sarebbe lanciata da una finestra della propria abitazione.

All’arrivo dei Carabinieri, la donna è stata trovata nel giardino, riversa a terra sotto la finestra aperta. Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi: oltre ai traumi causati dalla caduta, presentava infatti diverse ferite da arma da taglio alla gola, alle mani e alla testa. I vestiti erano lacerati e completamente intrisi di sangue.

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I sanitari del 118, intervenuti tempestivamente sul posto, hanno trasportato la donna in codice rosso all’ospedale di Alessandria, dove è stata ricoverata in pericolo di vita.  Nel frattempo i Carabinieri hanno eseguito una perquisizione all’interno dell’abitazione, individuando la figlia della vittima nella propria camera da letto. La 30enne presentava vistose tracce di sangue sul volto e sugli indumenti, compatibili – secondo gli investigatori – con il precedente accoltellamento della madre. La donna è stata quindi arrestata in flagranza di reato.

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