La figlia della badante precipitata dal balcone a Selargius: “Qualcuno le ha fatto del male, non è suicidio”

Parla a Fanpage.it Catalina, figlia della badante 66enne precipitata da un balcone al terzo piano dove viveva insieme ad un 87enne oggi indagato per omicidio a Selargius (Cagliari): “Mia madre non si è tolta la vita, non lo avrebbe mai fatto. Non so chi è stato ma qualcuno le ha fatto del male”.

La morte di Florina Florea, 66enne precipitata il 14 aprile 2026 dal terzo piano di un palazzo a Selargius (Cagliari), è ancora avvolta nel mistero. In quella casa Florea lavorava come badante e viveva insieme all'87enne Mariano Pinna, oggi indagato per omicidio. Sarebbe stato proprio lui a dare l'allarme, insieme ad un vicino di casa, infermiere, dopo aver visto il corpo della donna sull'asfalto.

Florina lavorava in Italia da 15 anni ma era nata in Romania dove vivono ancora i suoi tre figli.

"Non ho la minima idea di quello che sia successo in quella casa. Ho un dolore immenso per aver perso mia madre, non posso pensare a quanto ha sofferto", ha raccontato a Fanpage.it la figlia Catalina. Domani prenderà un volo per raggiungere la Sardegna, seguire più da vicino i nuovi accertamenti e incontrare il suo avvocato, Marco Crocitta.

Il punto delle indagini

La salma della vittima non è stata ancora riconsegnata ai familiari, nonostante sia stato effettuato un primo esame autoptico. Potrebbe però essere fissata un'analisi più approfondita nei prossimi giorni. Tra domani e dopodomani inizierà invece l'analisi sui reperti. Verranno analizzati oggetti e vestiti appartenuti alla donna e soprattutto verrà effettuato un sopralluogo all'interno dell'abitazione (ancora sotto sequestro) alla ricerca di eventuali segni di collutazione.

La figlia ci conferma che il giorno prima del decesso sua mamma si era recata al pronto soccorso. "Ci siamo sentite al telefono per l'ultima volta. Era tranquilla ma voleva farsi visitare per un dolore al piede che non le permetteva di camminare bene. Dopo alcune ore di attesa, però, ha deciso di andarsene", ha detto.

Restano tante domande intorno a questa strana morte. Cosa è successo davvero a Florea? Aveva dei nemici? Oppure aveva deciso di farla finita? Tutte le piste sono ancora aperte anche se sembra prendere piede l’ipotesi omicidiaria. Dal canto suo Catalina ha un'unica certezza: "Mia madre non si è tolta la vita, non lo avrebbe mai fatto. Non so chi è stato ma qualcuno le ha fatto del male", ha concluso.