Florina precipitata dal balcone a Selargius: “Col datore di lavoro non aveva problemi”, casa resta sotto sequestro

Avrebbe avuto rapporti tesi con i figli dell’87enne per il quale lavorava Florina Florea, la 66enne di origini rumene morta a Selargius (Cagliari). Sul cadavere sono state trovate lesioni ante mortem, ma il decesso sarebbe stato causato dalla caduta dal terzo piano. L’avvocato Monaldi che segue l’anziano: “Tra loro mai alcun problema”.

Immagine di repertorio

Si continua a indagare sulla morte di Florina Florea, la donna di 66 anni precipitata dal terzo piano dell'abitazione nella quale viveva da qualche tempo a Selargius (Cagliari). La donna, che lavorava come badante per l'87enne e padrone di casa Mariano Pinna, sarebbe morta in seguito all'impatto con l'asfalto, ma sul corpo sarebbero state trovate delle lesioni ante mortem sulle quali si continua a investigare.

L'abitazione dove la 66enne viveva e lavorava è ora sotto sequestro. Non ha potuto farvi ritorno neppure l'87enne che, insieme a un vicino di casa infermiere, avrebbe lanciato l'allarme. Secondo quanto apprende Fanpage.it da fonti informate, la donna aveva rapporti tesi con uno dei figli dell'87enne, ma non avrebbe mai discusso con l'anziano.

L'avvocato che segue l'87enne, Carlo Monaldi, ha raccontato a Fanpage.it che il suo assistito sarebbe entrato nella stanza da letto della donna dopo aver sentito una voce. Una volta entrato, avrebbe trovato la finestra aperta e dopo essersi affacciato, avrebbe notato il corpo sull'asfalto. "Il mio assistito è un uomo di 87 anni ipovedente e non aveva alcun motivo per fare del male alla sua badante. – ha spiegato a Fanpage.it l'avvocato Monaldi – Pinna non ha mai visto nessun altro frequentare quella casa, erano lui e la signora Florina e non c'era mai stato motivo di discussione. Lui la ospitava a casa perché lei lavorava al suo fianco, la signora dall'altra parte aveva trovato un valido appoggio in questo immobile".

Florea, che da tempo aveva la cittadinanza italiana, aveva alcuni problemi di salute. Il giorno prima del decesso, la 66enne era stata in pronto soccorso, dove aveva anche passato la notte. Era tornata a casa solo il mattino dopo. "A pranzo lei e Pinna sono stati bene, non sembrava ci fossero problemi. Poi però è successo quello che è successo", ha concluso l'avvocato Monaldi.