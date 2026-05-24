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Esce di strada con il trattore mentre lavora nel bosco a Falzes e precipita per 50 metri, morto 35enne

Tragedia nei boschi di Falzes, in Val Pusteria, dove un 35enne è morto dopo essere precipitato con il trattore per circa 50 metri lungo una strada forestale. Il giovane era uscito di casa ieri per svolgere dei lavori boschivi, questa mattina la tragica scoperta.
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A cura di Eleonora Panseri
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Tragico incidente sul lavoro nei boschi di Falzes, in Val Pusteria, dove è morto un uomo di 35 anni. La vittima si chiamava Manfred Gatterer, giovane originario e residente del posto.

L'allarme è scattato alle prime ore della mattinata di oggi, domenica 24 maggio, dopo che il giovane, partito ieri per effettuare dei lavori boschivi sopra il paese, non ha fatto rientro a casa.

I familiari, abituati alle sue prolungate assenze per lavoro, hanno atteso l'alba prima di allertare i soccorsi. La macchina delle ricerche si è attivata immediatamente, intorno alle 5.30 del mattino, con un grande dispiegamento di forze, ma poco dopo è arrivata la drammatica scoperta.

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Il corpo esanime del 35enne è stato individuato in località Kofel. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo sarebbe uscito di strada con il proprio trattore lungo una via forestale, precipitando per circa 50 metri in un terreno impervio. Il corpo è stato trovato incastrato sotto il mezzo agricolo.

Sul posto sono intervenuti i VVF Falzes, i VVF Brunico, il Soccorso Alpino di Brunico con la Guardia di Finanza, il soccorso sanitario e il servizio di assistenza psicologica d’emergenza.

Le squadre di soccorso hanno immediatamente avviato le operazioni di salvataggio, ma per il conducente non c’è stato purtroppo nulla da fare: è deceduto sul posto a causa delle gravi ferite riportate. I Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza l’area dell’intervento e collaborato con le altre organizzazioni presenti.

L'esatta ricostruzione della dinamica è stata affidata ai Carabinieri, che si sono occupati dei rilievi del caso. La salma è stata recuperata non senza difficoltà, vista la conformazione della zona in cui si è verificato l'incidente. Resta ora da chiarire con precisione cosa abbia provocato il ribaltamento del mezzo agricolo.

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