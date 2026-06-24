Muore schiacciato dall’auto che stava riparando: la vittima è un operaio di 45 anni

Nel pomeriggio di oggi 24 giugno un uomo di 45 anni è morto mentre stava riparando un veicolo: è stato schiacciato dal mezzo, è morto sul colpo. L’ennesimo incidente sul lavoro è avvenuto in provincia di Reggio Emilia.

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Altro incidente mortale sul lavoro. Nel pomeriggio di oggi 24 giugno un uomo di 45 anni è morto mentre lavorava in provincia di Reggio Emilia, in una frazione del comune di Baiso. Dalla prima ricostruzione di quanto accaduto, il 45enne stava effettuando la riparazione di un veicolo quando è stato schiacciato dal mezzo. L'uomo è deceduto sul colpo. Sono stati immediatamente allertati i soccorsi ma ogni tentativo per salvargli la vita è stato vano. Sul posto anche i carabinieri della stazione di Toano che sono al lavoro per fare tutti gli accertamenti del caso. Le verifiche verranno eseguite anche dal Dipartimento Sanità Pubblica – Servizio prevenzione e sicurezza ambienti del lavoro dell'Ausl di Scandiano.

Oggi un'altra vittima sul lavoro. Ha perso la vita anche un operaio di 36 anni: è stato trovato morto da alcuni colleghi in una piscina di un agriturismo a Perdifumo, in Cilento. Al momento, non si esclude l'ipotesi di un improvviso malore che potrebbe aver colpito l'operaio mentre si trovava nei pressi della piscina. L'uomo potrebbe essersi accasciato al suolo e aver perso i sensi. Il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Ora si stanno facendo le indagini, la Procura ha disposto l'autopsia per accertare le cause del decesso.