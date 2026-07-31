Attualità
video suggerito
video suggerito

Si ribalta con il trattore e muore schiacciato nel Veneziano: a dare l’allarme il figlio

Un uomo di 76 anni è morto schiacciato da un trattore nel pomeriggio di oggi 31 luglio a San Michele al Tagliamento, nel Veneziano. A dare l’allarme al 112 è stato il figlio della vittima.
Leggi le notizie prima degli altri. Porta Fanpage.it sul tuo Google.
Avatar autore
A cura di Giorgia Venturini
Immagine

Tragedia oggi pomeriggio a San Michele al Tagliamento, nel Veneziano. Un uomo di 76 anni è rimasto schiacciato sotto un trattore. A dare l'allarme al 112 è stato il figlio della vittima: era preoccupato perché da un po' non aveva più notizie del padre.

In pochi minuti sul posto sono arrivati i sanitari del 118 ma purtroppo tutti i tentativi per salvare la vita all'uomo sono stati inutili. In via Pradis sono intervenuti anche i vigili del fuoco dei distaccamenti di Latisana, in provincia di Udine, e Portogruaro. Con loro anche i carabinieri. Sono stati eseguiti tutti i rilievi, i militari sono al lavoro per ricostruire il tragico incidente. Dalle prime informazioni, il 76enne si sarebbe ribaltato mentre era alla guida del mezzo e in pochi secondi è morto dopo essere stato schiacciato dal mezzo.

Un altro uomo è morto nei giorni scorsi per una dinamica simile in un‘azienda agricola e di allevamento di Brugine, in provincia di Padova. La vittima è il 75enne Flavio Beltramin: è morto schiacciato dal trattore guidato dal figlio che non si è accorto in tempo della sua presenza. L'incidente è avvenuto martedì 14 luglio, mentre padre e figlio si trovano nell’azienda di famiglia per alcuni lavori nei campi. Verso le 17 i due erano impegnati in operazioni di carico e scarico di cereali quando, durante lo spostamento del trattore in retromarcia, il più giovane non si è accorto della vicinanza del padre e lo ha investito. Anche in questo caso purtroppo i tentativi di rianimarlo sono stati inutili.

Immagine
Live
Campi Flegrei, nuova scossa alle ore 22 dopo il terremoto 4.7 che ha fatto tremare Napoli
Ore 19,46: la più forte scossa di sempre ai Campi Flegrei
Danni in tutta l'area flegrea per il terremoto: palazzina crollata a Pozzuoli, macigni sulle auto, 4 feriti
Il vulcanologo De Natale (Ingv) dopo il terremoto 4.7: "Dobbiamo prepararci a qualunque scenario ai Campi Flegrei"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views