Si ribalta con il trattore e muore schiacciato nel Veneziano: a dare l’allarme il figlio

Un uomo di 76 anni è morto schiacciato da un trattore nel pomeriggio di oggi 31 luglio a San Michele al Tagliamento, nel Veneziano. A dare l’allarme al 112 è stato il figlio della vittima.

Tragedia oggi pomeriggio a San Michele al Tagliamento, nel Veneziano. Un uomo di 76 anni è rimasto schiacciato sotto un trattore. A dare l'allarme al 112 è stato il figlio della vittima: era preoccupato perché da un po' non aveva più notizie del padre.

In pochi minuti sul posto sono arrivati i sanitari del 118 ma purtroppo tutti i tentativi per salvare la vita all'uomo sono stati inutili. In via Pradis sono intervenuti anche i vigili del fuoco dei distaccamenti di Latisana, in provincia di Udine, e Portogruaro. Con loro anche i carabinieri. Sono stati eseguiti tutti i rilievi, i militari sono al lavoro per ricostruire il tragico incidente. Dalle prime informazioni, il 76enne si sarebbe ribaltato mentre era alla guida del mezzo e in pochi secondi è morto dopo essere stato schiacciato dal mezzo.

Un altro uomo è morto nei giorni scorsi per una dinamica simile in un‘azienda agricola e di allevamento di Brugine, in provincia di Padova. La vittima è il 75enne Flavio Beltramin: è morto schiacciato dal trattore guidato dal figlio che non si è accorto in tempo della sua presenza. L'incidente è avvenuto martedì 14 luglio, mentre padre e figlio si trovano nell’azienda di famiglia per alcuni lavori nei campi. Verso le 17 i due erano impegnati in operazioni di carico e scarico di cereali quando, durante lo spostamento del trattore in retromarcia, il più giovane non si è accorto della vicinanza del padre e lo ha investito. Anche in questo caso purtroppo i tentativi di rianimarlo sono stati inutili.